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ΒΙΝΤΕΟ: Τα ελληνικά Canadair στη μάχη με τις φλόγες στην Ισπανία – Επιχειρούν δυτικά της Μαδρίτης

Στη μάχη με τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στην Ισπανία ρίχτηκαν τα δύο ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415, τα οποία επιχειρούν στην περιοχή Burgohondo, δυτικά της Μαδρίτης. Δείτε βίντεο από τις επιχειρήσεις.

ΒΙΝΤΕΟ: Τα ελληνικά Canadair στη μάχη με τις φλόγες στην Ισπανία – Επιχειρούν δυτικά της Μαδρίτης
DEBATER NEWSROOM

Βίντεο από τη δράση των ελληνικών Canadair στην Ισπανία:

Τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου CL-415, που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), επιχειρούν σήμερα στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα.

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Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα αεροσκάφη απογειώθηκαν το πρωί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Torrejón και επιχειρούν στην περιοχή Burgohondo, περίπου 115 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης.

Συνεχίζουν τις ρίψεις στην περιοχή Burgohondo

Όπως αναφέρει το υπουργείο, τα δύο ελληνικά Canadair CL-415 θα συνεχίσουν να επιχειρούν στην ίδια περιοχή και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, ενισχύοντας τις προσπάθειες κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών που πλήττουν την Ισπανία.

Η αποστολή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την Ελλάδα να συνδράμει τις ισπανικές αρχές στην αντιμετώπιση της μεγάλης καταστροφής.

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