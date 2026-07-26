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Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Δύο Βούλγαροι τουρίστες ανασύρθηκαν νεκροί από παραλίες

Δύο ηλικιωμένοι υπήκοοι Βουλγαρίας έχασαν τη ζωή τους το ίδιο 24ωρο σε διαφορετικές παραλίες της Αλεξανδρούπολης. Για αμφότερες τις υποθέσεις διατάχθηκε νεκροψία-νεκροτομή.

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Δύο Βούλγαροι τουρίστες ανασύρθηκαν νεκροί από παραλίες
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Δύο τραγικά περιστατικά σημειώθηκαν την Κυριακή (26/7) σε παραλίες της Αλεξανδρούπολης, όπου δύο υπήκοοι Βουλγαρίας ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από τη θάλασσα.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε το πρωί στην παραλία Ε.Ο.Τ. Αλεξανδρούπολης, όταν ένας 73χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Αρχικά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστρια, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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Λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι, χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από την παραλία «Δελφίνι» Αλεξανδρούπολης ένας 82χρονος υπήκοος Βουλγαρίας. Στον ηλικιωμένο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ίδιο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε επίσης ο θάνατός του.

Προανάκριση από το Λιμεναρχείο

Την προανάκριση και για τα δύο περιστατικά διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια των θανάτων.

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