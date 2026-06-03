Νάσος Αθανασίου: “Πέθανε στα χέρια μου στο σπίτι μας, έδωσε αγώνα για 2,5 χρόνια με τον καρκίνο” – Συγκινεί η σύζυγός του

Αποκαλύψεις για την μάχη που έδωσε ο Νάσος Αθανασίου τα τελευταία 2,5 χρόνια με τον καρκίνο έκανε η σύζυγός της Έυη Κλοκώνη, μιλώντας και για τις τελευταίες του στιγμές.

Συγκεκριμένα, η κ. Κλοκώνη, μιλώντας στον ΑΝΤ1, είπε για τον δημοσιογράφο: «έδωσε έναν αγώνα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Πήγαινε στο νοσοκομείο για χημειοθεραπείες και μετά στο σπίτι».

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Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο Νάσος Αθανασίου «κατέληξε στο σπίτι, στα χέρια μου, στην αγκαλιά μου. Κατορθώσαμε και του δώσαμε μια πολύ καλή παράταση ζωής αν και είχε έναν πού δύσκολο καρκίνο».

«Δεν υπέφερε, πέθανε πολύ ήσυχα και αυτό με αναπαύει» πρόσθεσε η σύζυγός του Νάσου Αθανασίου λέγοντας για τον δημοσιογράφο ότι «πέθανε νέος, μπορούσε να ζήσει κι άλλο, είχε ζωή μπροστά του αλλά δυστυχώς ο Θεός δεν τον άφησε. Έδωσε τον αγώνα του με περισσή αξιοπρέπεια», ενώ όπως ανέφερε η ίδια, «δεν το γνώριζαν οι περισσότεροι» ότι ο Νάσος Αθανασίου έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Στη συνέχεια, μιλώντας για τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «ήμασταν παντρεμένοι 48 χρόνια και

ήταν ένας πολύ τρυφερός άνθρωπος. Καμία φορά έβγαινε λίγο εριστικός στις εκπομπές του αλλά αυτό ήταν η άμυνα του. Τα τελευταία 2 χρόνια που συνταξιοδοτηθήκαμε μπορεί να ήταν δύσκολα γιατί είχαμε τον φόβο του θανάτου, αλλά ήρθαμε πολύ κοντά πάλι, πρόλαβα να του πω και να μου πει όσα θέλαμε».

«Η έννοια του ήταν τα παιδιά μας και η εγγονή μας, να είναι καλά. Ήθελε να πάμε ταξίδια αλλά δεν προλάβαμε, αυτό θα μου μείνει λίγο παράπονο» κατέληξε η σύζυγος του Νάσου Αθανασίου.