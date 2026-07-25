Η Ελλάδα στέλνει δύο Canadair στην Ισπανία για τη μάχη με τις δασικές πυρκαγιές

Η Ελλάδα συνδράμει την Ισπανία στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, αποστέλλοντας σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 της 113 Πτέρυγας Μάχης, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, μαζί με τα πυροσβεστικά αεροσκάφη διατίθεται και ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-27J της 112 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο θα αναλάβει τη μεταφορά του απαραίτητου προσωπικού και του σχετικού εξοπλισμού, προκειμένου να υποστηριχθεί η αποστολή.

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Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τα αεροσκάφη αναμένεται να προσγειωθούν το απόγευμα του Σαββάτου στην αεροπορική βάση Torrejón, στην Ισπανία, από όπου θα συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Σημειώνεται ότι η αποστολή των εναέριων μέσων πραγματοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), κατόπιν σχετικού αιτήματος των Ισπανικών αρχών προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης (ERCC).