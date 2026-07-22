Σύρος: Στην 4η θέση παγκοσμίως στη νέα λίστα «2026 Island Hot List» της Expedia

Μία ακόμη σημαντική διεθνής διάκριση έρχεται να επιβεβαιώσει τη δυναμική πορεία της Σύρου στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τμήματος Τουρισμού Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, το νησί κατατάσσεται στην 4η θέση παγκοσμίως στη νέα λίστα «2026 Island Hot List» της Expedia, μιας από τις μεγαλύτερες ταξιδιωτικές πλατφόρμες διεθνώς, καταγράφοντας αύξηση 60% στο ταξιδιωτικό ενδιαφέρον σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η συγκεκριμένη κατάταξη δεν αποτελεί αξιολόγηση συντακτών ή ταξιδιωτικών περιοδικών. Βασίζεται στην ανάλυση εκατομμυρίων αναζητήσεων αεροπορικών ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Expedia σε όλες τις διεθνείς αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν με ακρίβεια τις νέες τάσεις της παγκόσμιας τουριστικής ζήτησης και αναδεικνύουν τους προορισμούς που συγκεντρώνουν το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.

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Η Expedia χαρακτηρίζει τη Σύρο ως τον ιδανικό προορισμό για «Cuisine & Charm», αναγνωρίζοντας τον μοναδικό συνδυασμό γαστρονομίας, πολιτισμού, αρχιτεκτονικής, αυθεντικότητας και ποιότητας εμπειριών που προσφέρει, ενώ την προτείνει ως μια ξεχωριστή εναλλακτική απέναντι στους πιο πολυσύχναστους προορισμούς των Κυκλάδων.

Η νέα αυτή διεθνής αναγνώριση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών δημοσιευμάτων και αφιερωμάτων που φιλοξενήθηκαν το τελευταίο διάστημα σε κορυφαία μέσα του εξωτερικού. Αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι η σταθερή στρατηγική εξωστρέφειας, η φιλοξενία διεθνών δημοσιογράφων και ταξιδιωτικών συντακτών, οι συμμετοχές σε εκθέσεις, οι συνεργασίες με φορείς του τουρισμού και η συστηματική προβολή της Σύρου στις διεθνείς αγορές ενισχύουν ουσιαστικά την αναγνωρισιμότητα του προορισμού.

Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού, Γιάννης Βουτσίνος δήλωσε: «Η συγκεκριμένη διάκριση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και αποτυπώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ταξιδιωτών για τη Σύρο. Η τέταρτη θέση παγκοσμίως και η αύξηση κατά 60% στις αναζητήσεις αποτελούν μια ισχυρή επιβεβαίωση ότι το νησί μας αποκτά ολοένα και πιο δυναμική παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Τα τελευταία χρόνια εργαζόμαστε με σχέδιο και συνέπεια, επενδύοντας στην εξωστρέφεια, στις συνεργασίες με διεθνή μέσα ενημέρωσης και στην ανάδειξη της αυθεντικής ταυτότητας της Σύρου. Η αναγνώριση αυτή ανήκει σε όλους όσοι συμβάλλουν καθημερινά στην εικόνα του νησιού μας: στους επαγγελματίες του τουρισμού, στους ανθρώπους της φιλοξενίας, στους φορείς και στους κατοίκους.

Συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, ώστε η αυξανόμενη διεθνής προβολή να μεταφράζεται σε ποιοτικό, βιώσιμο τουρισμό και σε ουσιαστικά οφέλη για την τοπική οικονομία και την κοινωνία της Σύρου».