Συρία: Η Δαμασκός θέλει μια “συμφωνία ασφαλείας” με το Ισραήλ, λέει ο πρόεδρος Σάρα

Η Συρία επιδιώκει να καταλήξει σε μια συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ, με τη συμμετοχή πολλών άλλων χωρών, δήλωσε απόψε ο Σύρος πρόεδρος Αχμάντ αλ Σάρα σε συνέντευξή που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera.

Ο Σάρα είπε ότι μια επιτυχής συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια συνολική ειρήνη, χωρίς να θιγούν τα δικαιώματα της Συρίας στα Υψίπεδα του Γκολάν.

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Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, είπε επίσης ότι η Δαμασκός έχει λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες απειλές από ένοπλες ομάδες στα σύνορά της με το Ιράκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters