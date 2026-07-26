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Συρία: Η Δαμασκός θέλει μια “συμφωνία ασφαλείας” με το Ισραήλ, λέει ο πρόεδρος Σάρα

Ο Σάρα είπε ότι μια επιτυχής συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια συνολική ειρήνη

Συρία: Η Δαμασκός θέλει μια “συμφωνία ασφαλείας” με το Ισραήλ, λέει ο πρόεδρος Σάρα
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Η Συρία επιδιώκει να καταλήξει σε μια συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ, με τη συμμετοχή πολλών άλλων χωρών, δήλωσε απόψε ο Σύρος πρόεδρος Αχμάντ αλ Σάρα σε συνέντευξή που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera.

   Ο Σάρα είπε ότι μια επιτυχής συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια συνολική ειρήνη, χωρίς να θιγούν τα δικαιώματα της Συρίας στα Υψίπεδα του Γκολάν.

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   Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, είπε επίσης ότι η Δαμασκός έχει λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες απειλές από ένοπλες ομάδες στα σύνορά της με το Ιράκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

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