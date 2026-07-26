Πέθανε ο θρυλικός ποδηλάτης που γύρισε τον κόσμο σε 51 χρόνια

Ο Γερμανός ποδηλάτης Χάιντς Στούκε (Heinz Stücke), γνωστός ως ένας από τους μεγαλύτερους ταξιδευτές με ποδήλατο στην ιστορία, πέθανε έχοντας γράψει το δικό του ξεχωριστό κεφάλαιο στην παγκόσμια ποδηλασία και την εξερεύνηση.

Ο Στούκε ξεκίνησε το ταξίδι του το 1962, σε ηλικία 22 ετών, με ένα απλό ποδήλατο τριών ταχυτήτων και έναν στόχο: να γνωρίσει τον κόσμο. Αυτό που αρχικά έμοιαζε με μια περιπέτεια χωρίς συγκεκριμένο τέλος μετατράπηκε σε ένα ταξίδι 51 ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου διένυσε περίπου 648.000 χιλιόμετρα, επισκέφθηκε 196 χώρες και δεκάδες ακόμη περιοχές σε όλες τις ηπείρους.

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Μια ζωή πάνω σε δύο ρόδες

Στη διάρκεια της διαδρομής του, ο Χάιντς Στούκε αντιμετώπισε πολέμους, ακραίες καιρικές συνθήκες, ασθένειες και αμέτρητες δυσκολίες, χωρίς όμως να εγκαταλείψει ποτέ το όνειρό του.

Η ιστορία του ενέπνευσε χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ενώ θεωρείται μέχρι σήμερα ένας από τους πιο εμβληματικούς ποδηλάτες μεγάλων αποστάσεων, έχοντας διανύσει απόσταση που αντιστοιχεί σε περισσότερους από 16 γύρους της Γης στον Ισημερινό.