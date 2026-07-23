Συναγερμός για τις φωτιές: 51 πυρκαγιές σε ένα 24ωρο – Ιδιαίτερη ανησυχία για την Κεντρική Μακεδονία

Αυξημένη επιχειρησιακή πίεση αντιμετώπισε το τελευταίο 24ωρο το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς κλήθηκε να επέμβει σε συνολικά 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, με το μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στην Κεντρική Μακεδονία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η εκδήλωση πολλών ταυτόχρονων πυρκαγιών στη Βόρεια Ελλάδα οδήγησε σε διάσπαση των διαθέσιμων πυροσβεστικών δυνάμεων, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης και αυξάνοντας την επιχειρησιακή πίεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγάλη επιχείρηση στο Δερβένι Θεσσαλονίκης

Μία από τις δυσκολότερες πυρκαγιές εκδηλώθηκε στο Δερβένι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, όπου αναπτύχθηκε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 120 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 33 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Από αέρος επιχείρησαν επτά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ την εικόνα της πυρκαγιάς παρακολουθούσαν δύο drones. Παράλληλα, συνέδραμαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Μολδαβία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος προεγκατάστασης δυνάμεων.

Νέα φωτιά στο Λιβάδι

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 22:00 σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου Θεσσαλονίκης.

Για την αντιμετώπισή της επιχειρούν 46 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντές. Σύμφωνα με τις Αρχές, μέχρι στιγμής η φωτιά καίει μακριά από κατοικημένες περιοχές και υποδομές.

Παράλληλα, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Έκκληση στους πολίτες

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνει ότι ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρής βλάστησης, των ισχυρών ανέμων και της ανθρώπινης αμέλειας δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τον λόγο αυτό απευθύνει νέα έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει φωτιά.