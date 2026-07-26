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Φωτιά στην Κόρινθο: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Προφήτη Ηλία

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στον Προφήτη Ηλία Κορινθίας. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και τρία ελικόπτερα επιχείρησαν για την κατάσβεσή της.

Φωτιά στην Κόρινθο: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Προφήτη Ηλία
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:22

Νεότερη ενημέρωση: Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά στον Προφήτη Ηλία Κορινθίας τέθηκε υπό έλεγχο. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την πλήρη αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας, στον Δήμο Κορινθίων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

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Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 42 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, καθώς και 3 ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή κατοικημένων περιοχών, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς.

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