Sniper: Μια αποτυχημένη αστυνομική καταδίωξη που «βαφτίστηκε»… επιτυχία!

Οδηγούσε επί 90 χιλιόμετρα από την Κόρινθο στην Πάτρα με ιλιγγιώδη ταχύτητα, μπήκε ανάποδα στην γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, έσπασε μπάρες διοδίων, ενώ αφού εμβόλισε δυο περιπολικά, κατάφερε να ξεφύγει παρότι το όχημα του δεχόταν πυρά από αστυνομικούς!

Ο οδηγός του ύποπτου αυτοκινήτου κατάφερε να διαφύγει και παραμένει άφαντος και όμως συνδικαλιστές αστυνομικοί, συγχαίρουν τους αστυνομικούς που συμμετείχαν σε αυτή την αποτυχημένη καταδίωξη!

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Που να είχαν καταφέρει δηλαδή να τον συλλάβουν κιόλας, θα έκαναν πάρτι με γουρουνοπούλα και μπύρες στην κεντρική πλατεία της Ναύπακτου, άσε που θα τους έδιναν και τίποτα τιμητικές πλακέτες…

Ουσιαστικά τα ξημερώματα κατεγράφη μια παταγώδη αποτυχία, παρότι είχαν κινητοποιηθεί οι άνδρες της τροχαίας σε Κόρινθο και Αχαΐα, αλλά αντί να… τραβήξει το «αυτί» στους αστυνομικούς που συμμετείχαν στην καταδίωξη, τους συγχαίρουν για την αποτυχία τους…

O… Sniper εντοπίζει και βάζει στη «διόπτρα» του τα καλά, τα στραβά και τα άσχημα, καταγράφοντας, όσα οι άλλοι δεν αναφέρουν