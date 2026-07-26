Φωτιά τώρα στη Θεσσαλονίκη: Νέα πυρκαγιά στα Διαβατά – Η τρίτη μέσα σε μία ημέρα

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή των Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Η νέα εστία έρχεται να προστεθεί στις φωτιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα μέσα στην ημέρα στην Πυλαία και το Ωραιόκαστρο, συνθέτοντας ένα ιδιαίτερα δύσκολο επιχειρησιακό 24ωρο για τις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης.

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Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε στα Υψώματα Διαβατών, κοντά στον οικισμό των Ρομά. Καίει απορρίμματα και ξερά χόρτα.

Σε αυξημένη επιφυλακή οι αρχές

Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι διατηρούν τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε υψηλά επίπεδα, με τις αρχές να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς μέσα σε λίγες ώρες έχουν καταγραφεί τρεις διαφορετικές φωτιές στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

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