Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, μετά από μακρά ασθένεια, ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου.

Ποιος ήταν ο Νάσος Αθανασίου

Ο Νάσος Αθανασίου, γεννήθηκε στο Αιγάλεω στις 2 Μαρτίου 1951.

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, εργάστηκε στις εφημερίδες Έθνος, Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες.

Στις 2 Φεβρουαρίου 1976 ξεκίνησε να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή Κάθε μεσημέρι. Στις 20 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους κατατάχτηκε στο Στρατό και τη θέση του πήρε ο Μιχάλης Ρούσσος μέχρι τις 14 Απριλίου 1979, οπότε η ΕΡΤ αποφάσισε τον τερματισμό της.

Ο Αθανασίου εργάστηκε επίσης στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤ1 με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Σεμίνα Διγενή, στην ενημερωτική εκπομπή Τρεις στον αέρα. Για πολλά χρόνια εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel παρουσιάζοντας την Εκπομπή.

Ο Νάσος Αθανασίου είχε ενεργό συμμετοχή και στα συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ και εκπροσώπησε την Ένωση σε διεθνείς δημοσιογραφικούς οργανισμούς σε κρίσιμες περιόδους για τον χώρο των ΜΜΕ.

Η ενασχόλησή του με τα κοινά τον οδήγησε αρχικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου υπηρέτησε ως νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών και δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων. Το 2012 εξελέγη βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ, θέση που διατήρησε έως το 2023. Την ίδια χρονιά αποχώρησε από το κόμμα και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό της.

Εκτός από τη δημοσιογραφία και την πολιτική, ανέπτυξε και αξιόλογη συγγραφική δραστηριότητα. Ανάμεσα στα έργα του ξεχωρίζουν το μυθιστόρημα «Προσωπικοί Παράδεισοι» και τα παιδικά βιβλία «Το δένδρο που έγινε άγγελος», «Τρίων ο Πέστροφας» και «Το στραβό έλατο».

Με την πορεία του στα μέσα ενημέρωσης, τη δημόσια ζωή και τα γράμματα, ο Νάσος Αθανασίου άφησε το δικό του αποτύπωμα στον δημόσιο διάλογο και στην ελληνική δημοσιογραφία. Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς διαδρομής γεμάτης παρεμβάσεις, δημιουργία και προσφορά.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με βαθιά θλίψη ανακοινώνει τον θάνατο του εκλεκτού συναδέλφου Νάσου Αθανασίου. Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση της Ενώσεως».