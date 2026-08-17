Σίφνος: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου – Οι τελευταίες στιγμές πριν τη συντριβή

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της πτώσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, που στοίχισε τη ζωή και στους τρεις επιβαίνοντες, έρχεται στο φως.

Στο οπτικό υλικό του ΕΡΤnews καταγράφονται οι τελευταίες στιγμές του ελικοπτέρου πριν καταπέσει στην περιοχή Θόλος, δίπλα στο ελικοδρόμιο του νησιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (17/8), ενώ αμέσως μετά την πτώση του ελικοπτέρου εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο του ΕΡΤnews:

Τρεις νεκροί από τη συντριβή

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο ελικόπτερο επέβαιναν ο χειριστής του και ένα ζευγάρι Βρετανών.

Το ελικόπτερο τύπου Bell 206 είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο με προορισμό τη Σίφνο και κατέπεσε κατά τη διαδικασία προσέγγισης, σε μικρή απόσταση από το ελικοδρόμιο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 18:17, ενώ μετά την πτώση εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης εντοπίστηκαν οι σοροί των τριών επιβαινόντων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συγκλονιστική μαρτυρία στο DEBATER

Νωρίτερα, το DEBATER έφερε στο φως αποκλειστική μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος περιέγραψε όσα είδε στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την πτώση του ελικοπτέρου.

Όπως ανέφερε, το ελικόπτερο πετούσε πολύ χαμηλότερα από ό,τι συνήθως και στη συνέχεια πραγματοποίησε μία αργή στροφή 180 μοιρών, η οποία αρχικά του φάνηκε ελεγχόμενη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία του, το ελικόπτερο άρχισε να περιστρέφεται όλο και περισσότερο.

«Μετά τη δεύτερη περιστροφή κατάλαβα ότι είχε βγει εκτός ελέγχου. Απλώς το έβλεπα να περιστρέφεται όλο και πιο γρήγορα προς το έδαφος», ανέφερε χαρακτηριστικά στο DEBATER.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε και όσα ακολούθησαν μετά την πρόσκρουση, κάνοντας λόγο για μεγάλη πύρινη μπάλα και για φωτιά που εκδηλώθηκε στη βλάστηση γύρω από το σημείο.

Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση του ελικοπτέρου βρίσκονται υπό διερεύνηση.