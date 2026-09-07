Τήνος: Διασωληνωμένη 14χρονη μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι – Υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο

Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη, η οποία τραυματίστηκε σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο.

Η ανήλικη νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», έχοντας υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

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Πώς σημειώθηκε το ατύχημα

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν η 14χρονη επέβαινε ως συνεπιβάτιδα σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε μία ακόμη ανήλικη.

Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.

Αμέσως μετά το ατύχημα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Τήνου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της.

Η αεροδιακομιδή και το πολύωρο χειρουργείο

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε εξειδικευμένο παιδιατρικό νοσοκομείο.

Τις πρώτες πρωινές ώρες οργανώθηκε η αεροδιακομιδή της στην Αθήνα και η 14χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Εκεί υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με θετική έκβαση και στη συνέχεια η ανήλικη μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ.

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Αναμένεται να αρχίσει η διαδικασία αφύπνισης

Η κατάσταση της υγείας της παραμένει σοβαρή, αλλά χαρακτηρίζεται σταθερή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή της.

Η 14χρονη αναμένεται να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία, ενώ στη συνέχεια οι θεράποντες ιατροί θα ξεκινήσουν σταδιακά τη διαδικασία αφύπνισής της.