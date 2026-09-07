Τήνος: Διασωληνωμένη 14χρονη μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι – Υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο
Η ανήλικη υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Αθήνα. Νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».
Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη, η οποία τραυματίστηκε σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο.
Η ανήλικη νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», έχοντας υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Πώς σημειώθηκε το ατύχημα
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν η 14χρονη επέβαινε ως συνεπιβάτιδα σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε μία ακόμη ανήλικη.
Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.
Αμέσως μετά το ατύχημα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Τήνου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της.
Η αεροδιακομιδή και το πολύωρο χειρουργείο
Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε εξειδικευμένο παιδιατρικό νοσοκομείο.
Τις πρώτες πρωινές ώρες οργανώθηκε η αεροδιακομιδή της στην Αθήνα και η 14χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».
Εκεί υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με θετική έκβαση και στη συνέχεια η ανήλικη μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ.
Αναμένεται να αρχίσει η διαδικασία αφύπνισης
Η κατάσταση της υγείας της παραμένει σοβαρή, αλλά χαρακτηρίζεται σταθερή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή της.
Η 14χρονη αναμένεται να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία, ενώ στη συνέχεια οι θεράποντες ιατροί θα ξεκινήσουν σταδιακά τη διαδικασία αφύπνισής της.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις