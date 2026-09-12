Καίτη Γαρμπή: Γλίστρησε και έπεσε στη σκηνή – Ο Ρέμος την κράτησε από το χέρι (βίντεο)

Ένα απρόοπτο περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση για λίγα δευτερόλεπτα στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, όταν η Καίτη Γαρμπή γλίστρησε και έπεσε στη σκηνή.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια είχε ανέβει στη σκηνή και ερμήνευσε γνωστές επιτυχίες της, ξεσηκώνοντας τους χιλιάδες θεατές που είχαν συγκεντρωθεί στη Νέα Παραλία.

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Η στιγμή που έχασε την ισορροπία της

Σύμφωνα με το Thestival, το περιστατικό σημειώθηκε όταν η Καίτη Γαρμπή είχε ολοκληρώσει την εμφάνισή της και ετοιμαζόταν να αποχωρήσει από τη σκηνή.

Την ώρα που αποχαιρετούσε το κοινό και τον Αντώνη Ρέμο, γλίστρησε και έχασε την ισορροπία της, με τους θεατές να ανησυχούν για λίγες στιγμές.

Ο Αντώνης Ρέμος, ωστόσο, βρισκόταν ακριβώς δίπλα της και την κρατούσε από το χέρι. Έτσι περιόρισε την πτώση της, με αποτέλεσμα η τραγουδίστρια να μην τραυματιστεί.

Η ατάκα του Αντώνη Ρέμου

Αφού βεβαιώθηκε ότι η Καίτη Γαρμπή ήταν καλά, ο Αντώνης Ρέμος επιχείρησε να αποφορτίσει την ατμόσφαιρα και να καθησυχάσει το κοινό.

«Μας έφαγαν», είπε χαριτολογώντας, προκαλώντας την αντίδραση των θεατών. Η Καίτη Γαρμπή παρέμεινε κανονικά στη σκηνή, δείχνοντας ότι δεν είχε χτυπήσει από την πτώση.

Είχε προηγηθεί καταρρακτώδης βροχή

Το απρόοπτο συνέβη στη διάρκεια της μεγάλης επετειακής συναυλίας του Αντώνη Ρέμου για τη συμπλήρωση 30 χρόνων μουσικής πορείας.

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Πριν από την έναρξη είχε προηγηθεί καταρρακτώδης βροχή στη Θεσσαλονίκη, η οποία προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στη διοργάνωση. Μετά τη βελτίωση του καιρού, όμως, χιλιάδες άνθρωποι επέστρεψαν στη Νέα Παραλία και η συναυλία πραγματοποιήθηκε με μικρή καθυστέρηση.