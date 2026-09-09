Θεσσαλονίκη: Πώς έπεσε το λεωφορείο πάνω στη στάση – Κρίσιμα 60χρονη, σοβαρά 32χρονη

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μια 60χρονη μετά το σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο που έπεσε πάνω σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Σοβαρά τραυματισμένη είναι και μια 32χρονη, ενώ από το περιστατικό τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερις άνθρωποι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το ΕΚΑΒ, οι δύο σοβαρότερα τραυματισμένες γυναίκες φέρουν κατάγματα στη λεκάνη και στα κάτω άκρα. Οι άλλοι δύο τραυματίες έχουν ελαφρύτερα τραύματα.

Και οι τέσσερις διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Πώς έγινε το σοβαρό τροχαίο

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 12:55 το μεσημέρι επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Λεωφορείο της γραμμής 57 των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης είχε σταματήσει στη στάση «Καν – Καν», προκειμένου να αποβιβαστούν επιβάτες.

Από πίσω ακολουθούσε λεωφορείο της γραμμής 28 του ΟΑΣΘ. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το δεύτερο λεωφορείο κινήθηκε προς τα δεξιά, προσέκρουσε στο προπορευόμενο όχημα και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του.

Ακολούθως, το λεωφορείο του ΟΑΣΘ κατέληξε πάνω στη στάση, όπου βρίσκονταν πολίτες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία Θεσσαλονίκης.

Μεγάλη κινητοποίηση του ΕΚΑΒ

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις του ΕΚΑΒ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έφτασαν:

δύο ασθενοφόρα

δύο μηχανές ταχείας ανταπόκρισης

μία Κινητή Ιατρική Μονάδα

Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ

Ο ΟΑΣΘ γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να παρακολουθεί την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Παράλληλα, εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του προς τους τραυματίες και τις οικογένειές τους, ευχόμενος ταχεία ανάρρωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης του Οργανισμού και όλων των εργαζομένων είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Ο Οργανισμός σημειώνει ακόμη ότι παρέχει κάθε αναγκαία συνεργασία στην Τροχαία Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση του περιστατικού και υπογραμμίζει ότι «η ασφάλεια των επιβατών και των πολιτών παραμένει η απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του ΟΑΣΘ».