Πτώση ελικοπτέρου στη Σίφνο: Συγκλονιστική μαρτυρία και αποκλειστικό βίντεο στο DEBATER – «Ω θεέ μου – Έκανε μια αργή στροφή 180 μοιρών»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία στη Σίφνο, όπου ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη το απόγευμα της Δευτέρας (17/8) στην περιοχή Θόλος, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες.

Στο ελικόπτερο τύπου Bell 206, της εταιρείας Bellavia, επέβαιναν σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δύο άνδρες και μία γυναίκα. Πρόκειται για τον πιλότο, ελληνικής καταγωγής, και ένα ζευγάρι Βρετανών.

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Το DEBATER εξασφάλισε αποκλειστική μαρτυρία ανθρώπου που είδε την πορεία του ελικοπτέρου πριν από τη συντριβή, καθώς και οπτικό υλικό από το σημείο.

Η περιγραφή του αυτόπτη μάρτυρα είναι συγκλονιστική: όπως αναφέρει, το ελικόπτερο πετούσε αισθητά χαμηλότερα από το συνηθισμένο, πραγματοποίησε αρχικά μία αργή και φαινομενικά ελεγχόμενη στροφή 180 μοιρών και στη συνέχεια άρχισε να περιστρέφεται, μέχρι που, σύμφωνα πάντα με όσα ο ίδιος αντίκρισε, έχασε τον έλεγχο και κατευθύνθηκε προς το έδαφος.

Αποκλειστική μαρτυρία στο DEBATER: «Μετά τη δεύτερη περιστροφή κατάλαβα ότι είχε βγει εκτός ελέγχου»

Μιλώντας αποκλειστικά στο DEBATER, ο αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει καρέ-καρέ όσα είδε:

«Είδα το ελικόπτερο να πετάει πολύ χαμηλότερα από ό,τι συνήθως. Στη συνέχεια έκανε μια αργή στροφή 180 μοιρών, η οποία φαινόταν ελεγχόμενη. Έπειτα άρχισε να περιστρέφεται όλο και περισσότερο και, μετά τη δεύτερη περιστροφή, κατάλαβα ότι είχε βγει εκτός ελέγχου. Απλώς το έβλεπα να περιστρέφεται όλο και πιο γρήγορα προς το έδαφος».

Ο ίδιος περιγράφει στη συνέχεια τη στιγμή της πρόσκρουσης:

«Μόλις χτύπησε στο έδαφος, χρειάστηκε περίπου ένα δευτερόλεπτο για να εκραγεί και δημιουργήθηκε μια τεράστια πύρινη μπάλα, η οποία προκάλεσε μια μικρή φωτιά στους θάμνους της γύρω περιοχής».

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Η συγκεκριμένη περιγραφή αποτελεί μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα και τα ακριβή αίτια, όπως και η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην πτώση, αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.

Από την Αθήνα είχε αναχωρήσει το ελικόπτερο

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να είχε αναχωρήσει από την Αθήνα με προορισμό τη Σίφνο.

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Λίγο μετά τις 18:00 και ενώ βρισκόταν κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, κατέπεσε στην περιοχή Θόλος, υπό συνθήκες που παραμένουν προς διερεύνηση.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:17.

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Μετά την πτώση του ελικοπτέρου εκδηλώθηκε πυρκαγιά και στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Τρεις σοροί στο ελικόπτερο

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης εντοπίστηκαν οι σοροί και των τριών επιβαινόντων.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τον ελληνικής καταγωγής πιλότο και το ζευγάρι των Βρετανών που επέβαινε στο ελικόπτερο.

Όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το DEBATER από δικές του πληροφορίες, ο ένας από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκε εκτός του ελικοπτέρου, ενώ οι άλλοι δύο βρίσκονταν εγκλωβισμένοι στην καμπίνα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε ιδιοκτησίες από την πτώση και την πυρκαγιά που ακολούθησε.

Στη Σίφνο το ανακριτικό κλιμάκιο

Στο νησί μεταβαίνει από τη Σύρο, με ταχύπλοο σκάφος της Πυροσβεστικής, ανακριτικό κλιμάκιο, το οποίο θα πραγματοποιήσει έρευνα στο σημείο και θα συλλέξει τα πρώτα στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το ελικόπτερο έχασε ύψος και συνετρίβη δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί.

Η μαρτυρία που εξασφάλισε το DEBATER αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την εικόνα των τελευταίων στιγμών της πτήσης, χωρίς ωστόσο από μόνη της να μπορεί να δώσει απάντηση για τα αίτια του δυστυχήματος, τα οποία θα προκύψουν από την επίσημη έρευνα.