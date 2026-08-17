Τραγωδία στη Σίφνο: Τρεις νεκροί από την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου – Εντοπίστηκαν οι σοροί (βίντεο)

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τραγική κατάληξη είχε η πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, καθώς τρεις σοροί εντοπίστηκαν στο σημείο του δυστυχήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με νεότερη άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, οι τρεις σοροί, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο ιδιωτικό ελικόπτερο μετά την πτώση του.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:17, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η πτώση σημειώθηκε περίπου στις 18:08.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο περίπου στις 18:25, προχωρώντας στον αποκλεισμό της περιοχής.

Πληροφορίες του DEBATER αναφέρουν πως πρόκειται για δύο άνδρες και μια γυναίκα, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για Βρετανούς υπηκόους. Στο εσωτερικό του επέβαιναν,

ο χειριστής και δύο επιβάτες.

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του DEBATER, από τις τρεις σορούς που έχουν εντοπιστεί, η μία βρέθηκε εκτός του ελικοπτέρου, ενώ οι άλλες δύο εντός της καμπίνας. Στο σημείο αναμένεται να φτάσει αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο από τη Σύρο, προκειμένου να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (17/8) στη Σίφνο, στην περιοχή Θόλος.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, μετά την πτώση εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο ελικόπτερο, με τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης να κινητοποιούνται άμεσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πληροφορίες αναφέρουν πως είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και κατέπεσε ενώ προσγειωνόταν στo νησί.

Ομάδα διάσωσης μεταβαίνει από τη Σύρο

Στο σημείο επιχειρούν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κινητοποίηση πρόσθετων δυνάμεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, ομάδα διάσωσης μεταβαίνει από τη Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Πυροσβεστική.