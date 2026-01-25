Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα η καθηγήτρια Γυμνασίου που φίμωσε μαθητή με χαρτοταινία

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε η διευθύντρια του Γυμνασίου στις Σέρρες, έπειτα από καταγγελία μητέρας 13χρονου μαθητή ότι την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, την ώρα του μαθήματος τον φίμωσε και τον έδεσε με χαρτοταινία.

Τα παράπονα μαθητών και γονέων για την καθηγήτρια και διευθύντρια σχολείου στο Νέο Σούλι Σερρών ήταν συνεχή, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί καθηγητές είχαν αρνηθεί να διδάξουν στο συγκεκριμένο σχολείο, εξαιτίας των καταγγελιών. Μαρτυρίες λένε ακόμη ότι κάποιοι μαθητές ζήτησαν την βοήθεια ψυχολόγου εξαιτίας της συμπεριφοράς της συγκεκριμένης καθηγήτριας και διευθύντριας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έγγραφη καταγγελία από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη καθηγήτρια χαρακτηριζόταν ως ικανή στην δουλειά της, τα τελευταία τρία χρόνια όμως, υπήρχαν παράπονα για την συμπεριφορά της προς τους μαθητές. Πριν τις γιορτές, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και καθηγητές του σχολείου, είχαν κάνει έγγραφη καταγγελία, η οποία οδήγησε σε Ένορκη Διοικητική Εξέταση από την Διεύθυνση Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ίδια στην απολογία της υποστήριξε ότι το συμβάν έγινε ως αστείο και χρησιμοποιήθηκε ως διαδραστικός τρόπος εκπαίδευσης και παιχνίδι.

“Προσπαθούσα να είναι τα μαθήματα συμμετοχικά, διαδραστικά, να είναι ενδιαφέροντα, σαν ένα παιχνίδι. Είπα στην αδερφή του, ότι εν είδει αστεϊσμού, θα κλείσω το στόμα του. Βγήκα έξω για λίγο και, όταν επέστρεψα, τον βρήκα με τα χέρια του δεμένα“, δήλωσε η κατηγορούμενη εκπαιδευτικός.

“Νοιώθω δικαιωμένη από την απόφαση του δικαστηρίου το μόνο που θέλω είναι να ακούτε τα παιδιά σας“, τόνισε η μητέρα του 13χρονου.

Σέρρες: «Έχει ψυχιατρικά προβλήματα, ζω στο υπόγειο γιατί δεν αντέχω» λέει ο σύζυγός της

Ο σύζυγος της καθηγήτριας και διευθύντριας του Γυμνασίου, μιλώντας στην εκπομπή “Εξελίξεις Τώρα” ανέφερε πως η σύζυγός του πάσχει από ψυχιατρικά προβλήματα εδώ και χρόνια.

“Η γυναίκα μου πάσχει, έχει ψυχικά προβλήματα εδώ και χρόνια. Δεν μου είπε απολύτως τίποτα, ούτε την είδα, ούτε κατάλαβα ότι έφυγε γιατί εγώ επειδή δεν αντέχω ζω απομονωμένος στο υπόγειο του σπιτιού μου. Δεν κατάλαβα καν ότι ήρθαν και την πήραν. Το έμαθα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα το μεσημέρι. Μάλιστα έχει πεθάνει ο αδερφός μου και ανέβαλα να πάω και στην κηδεία του στην Καρδίτσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Η γυναίκα μου πάσχει, η διεύθυνση τα ξέρει από σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Δεν καταλογίζω ευθύνη γι’ αυτά που μου κάνει όλη μέρα, φταίει η αρρώστια της. Αρνείται να πάει στον ψυχίατρο. Την έχω πάει 15 φορές στον ψυχίατριο και αρνείται. Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος. Δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο την αστυνομία για το bullying που δέχομαι γιατί αντιδράει ο γιος μου, ο οποίος πάσχει από τα ίδια προβλήματα. “Μπήκατε” σε ένα δράμα μέσα. Το περίμενα να συμβεί ανά πάσα στιγμή και απορώ πως άργησε και τόσο“.