Φωτιά στους Ροδολίβους Σερρών – Επιχειρούν 20 πυροσβέστες
Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου καθώς ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στους Ροδολίβους Σερρών.
Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Αμφίπολης. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακρυά από οικίες ή υποδομές.
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς
πηγή στην Google
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