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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στους Ροδολίβους Σερρών – Επιχειρούν 20 πυροσβέστες

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά στους Ροδολίβους Σερρών – Επιχειρούν 20 πυροσβέστες
(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου καθώς ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στους Ροδολίβους Σερρών.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Αμφίπολης. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακρυά από οικίες ή υποδομές.

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Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς

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