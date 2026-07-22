Τραμπ: Νέες απειλές κατά της Τεχεράνης – “Για κάθε επίθεση σε πλοίο στο Ορμούζ, οι ΗΠΑ θα καταστρέφουν μια γέφυρα ή έναν σταθμό ενέργειας”

Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν τονίζοντας πως κάθε επίθεση σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ θα προκαλεί άμεση στρατιωτική απάντηση από τις ΗΠΑ.

«Από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα επιτίθεται σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, οι ΗΠΑ θα καταστρέφουν μια γέφυρα ή έναν σταθμό ενέργειας» διεμήνυσε με μήνυμά του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social.

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Μάλιστα, δεν απέκλεισε τα χτυπήματα να αφορούν ακόμη και την Τεχεράνη.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim έκανε λόγο σήμερα (22/07) για πλήγμα των ΗΠΑ στο νησί Λαράκ, στο Στενό του Ορμούζ που βρίσκεται στο επίκεντρο των εντάσεων ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον οι οποίες επανέλαβαν τις αντιπαραθέσεις τους πριν από δύο εβδομάδες.

“Στις 14:48 (13:48 ώρα Ελλάδας) το νησί Λαράκ (νότια) αποτέλεσε στόχο αμερικανικού πυραύλου. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ισχυρή έκρηξη ακούστηκε κοντά στο νησί”, ανέφερε το Tasnim, διευκρινίζοντας πως οι αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν “το εύρος της επίθεσης” και “την έκταση πιθανών ζημιών”.

Διαψεύδει η Τεχεράνη για “μυστικά υπόγεια πυρηνικά συγκροτήματα”

Στο μεταξύ, το Ιράν διέψευσε και πάλι σήμερα ότι υπάρχει οποιοδήποτε μυστικό υπόγειο πυρηνικό συγκρότημα στο βουνό Κολάνγκ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, το οποίο απείλησε να πλήξει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

“Η εμμονή της Ουάσινγκτον για το Κολάνγκ Κου, όπου καμία πυρηνική δραστηριότητα δεν έχει λάβει χώρα, δεν είναι τίποτε άλλο από ένα καθαρό πρόσχημα για να δικαιολογήσει την επιθετικότητα, την καταστροφή και τη δολιοφθορά”, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ στο X.

“Oι πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν έχουν στο ακέραιο δηλωθεί στον ΔΟΑΕ”, τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (αγγλικό ακρωνύμιο IAEA, γαλλικό, AIEA), πρόσθεσε.

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Χθες Τρίτη (21.07.2026), ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα “πλήξουν αυτήν τη ζώνη πιθανότατα πολύ σύντομα”, αναφερόμενος στο Κολάνγκ.

“Και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα”, πρόσθεσε σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

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Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την προηγούμενη ημέρα, Τρίτη, είχε δηλώσει πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είναι έτοιμες να χτυπήσουν την εν λόγω περιοχή στο Κολάνγκ «πιθανότατα πολύ σύντομα», προσθέτοντας με εμφατικό τρόπο ότι οι Ιρανοί «δεν μπορούν να κάνουν τίποτα» για να το αποτρέψουν.

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2025, δημοσιεύματα σε μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Washington Post και οι New York Times, ισχυρίζονταν ότι το Ιράν επιτάχυνε την ανέγερση μιας υπόγειας πυρηνικής εγκατάστασης, γνωστής στα αγγλικά ως “Pickaxe Mountain” (καθώς “Kolang” μεταφράζεται ως αξίνα στα φαρσί). Οι ιρανικές αρχές είχαν απορρίψει τότε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς.

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Η συγκεκριμένη τοποθεσία φέρεται να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ, το οποίο είχε αποτελέσει στόχο βομβαρδισμού από τις ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2025 και βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των επιχειρήσεων μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στα τέλη Φεβρουαρίου.