Άρση ασυλίας για την Ζωή Κωνσταντοπούλου – “Δεν θα με απενεργοποιήσουν”

Την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, και του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά αποφάσισε την Τετάρτη (22/7) η ολομέλεια της Βουλής

Η Βουλή ενέκρινε την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με 160 ψήφους υπέρ, 63 κατά και έξι «παρών». Η σχετική αίτηση αφορά μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε εις βάρος της ο επιχειρηματίας Αχιλλέας Νταβέλης. Λίγο αργότερα, η Ολομέλεια αποφάσισε και την άρση της ασυλίας του Μάριου Σαλμά, με 157 ψήφους υπέρ, 66 κατά και επτά «παρών», έπειτα από μήνυση του Αδωνι Γεωργιάδη για δηλώσεις του ανεξάρτητου βουλευτή.

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«Με μηνύει ποιος; Ο κουμπάρος της κας Ντόρας Μπακογιάννη, ο Νταβέλης, Αχιλλέας Νταβέλης. Και με μηνύει για ποιο πράγμα; Γιατί είπα την αλήθεια μέσα στη Βουλή, ότι αφαιρέθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η άδεια λειτουργίας της κλινικής του, του ANIMUS. Αφαιρέθηκε, είναι αλήθεια», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και προσέθεσε:

«Με μηνύει. Πότε με μηνύει; Τον Φλεβάρη του 2026. Πότε δηλαδή; Όταν έχει δοθεί η εντολή σε όλους να πέσουν πάνω μου. Και πέφτουν πάνω μου για να με απενεργοποιήσουν, να με απενεργοποιήσουν για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη ”Βιολάντα”, για τις υποκλοπές. Δεν θα με απενεργοποιήσουν. Ο Νταβέλης είναι άλλος ένας κουμπάρος της οικογένειας Μητσοτάκη που μου επιτίθεται. Ο προηγούμενος ήταν ο Ξυλούρης ή ”Φραπές” που είπε μέσα στη Βουλή ότι θα μου στρίψει το λαρύγγι και θα με σκοτώσει».

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε: «Αυτή πρέπει να είναι η δέκατη αίτηση άρσης ασυλίας μου και μπορείτε να φέρετε και εκατόν δέκα. Οι υπόδικοι ψηφίζουν την άρση ασυλίας μου. Και γιατί ψηφίζουν την άρση ασυλίας μου; Συγκαλύπτονται ευθύνες για κακουργήματα, συγκαλύπτονται ευθύνες κυβερνητικών προσώπων για πενήντα επτά θανάτους στο έγκλημα των Τεμπών, για αμύθητα ποσά στη Σύμβαση 717, για αμύθητα, ομοίως, ποσά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές όπου θα έπρεπε να έχετε γκρεμίσει το σύμπαν μετά τη συνέντευξη Γρηγόρη Δημητριάδη».