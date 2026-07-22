Με απίστευτη αγριότητα η δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου – Έφερε βαριές κακώσεις σε κεφάλι και θώρακα

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για την άγρια δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Οι Αρχές αποδίδουν ξεκάθαρα τον θάνατό του σε εγκληματική ενέργεια, ενώ από την πρώτη στιγμή που μπήκαν στον χώρο κατάλαβαν ότι το θύμα είχε δεχτεί ανελέητο ξυλοδαρμό, καθώς βρισκόταν μέσα σε μια λίμνη αίματος.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιατροδικαστές που εξέτασαν τη σορό του 73χρονου ποινικολόγου εντόπισαν βαριές κακώσεις στο κεφάλι και τον θώρακα από θλών και τέμνον όργανο, από τις οποίες προήλθε η ακατάσχετη αιμορραγία που οδήγησε στον θάνατό του.

Επίσης, εκτιμάται ότι το θύμα ήταν εκεί νεκρό για πολλές ώρες, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου να αναφέρει ότι βρισκόταν εκεί τουλάχιστον από το προηγούμενο 24ωρο.

Επιπλέον, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο Σταύρος Γεωργίου να δέχθηκε χτυπήματα και με βαριά αντικείμενα που βρίσκονταν στο γραφείο του.

Τον 73χρονο δικηγόρο εντόπισαν πεσμένο στο πάτωμα του γραφείου του, γυμνό σε εμβρυακή στάση, οι δίδυμες κόρες του που τον αναζητούσαν καθώς είχε να δώσει σημάδια ζωής αρκετές ώρες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Το γεγονός αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι ο γνωστός ποινικολόγος άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στον άνθρωπο (ή τους ανθρώπους) που λίγο αργότερα του αφαίρεσε τη ζωή.

Στο μεταξύ, όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. «σαρώνουν» το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, εξετάζουν το κινητό τηλέφωνο και τις χειρόγραφες σημειώσεις του θύματος, ενώ έχουν συλλέξει δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό από τον χώρο, με στόχο την ταυτοποίηση του δράστη.

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Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την εξέλιξη της έρευνας είναι να προσδιοριστεί, μέσω της νεκροτομής, ο ακριβής χρόνος θανάτου.

Σύμφωνα με την ίδια, ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε η σορός οδηγεί ξεκάθαρα στο συμπέρασμα της ανθρωποκτονίας. Παράλληλα, επισήμανε ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης στον χώρο, στοιχείο που, όπως ανέφερε, δείχνει ότι το θύμα πιθανότατα άνοιξε οικειοθελώς την πόρτα στον δράστη.

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Επιπλέον, δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις ότι ο χώρος είχε ερευνηθεί ή αναστατωθεί, ωστόσο παραμένει άγνωστο αν έχουν αφαιρεθεί προσωπικά αντικείμενα ή χρηματικά ποσά. Αυτό, όπως εξήγησε, θα διαπιστωθεί σε συνεργασία με τα οικεία πρόσωπα του ποινικολόγου.

«Φαίνεται ότι βρίσκεται εκεί, τουλάχιστον από το προηγούμενο 24ωρο», όπως είπε. «Βέβαια, ο χρόνος θανάτου θα μας προσδιοριστεί με τη νεκροτομία. Και επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι έγινε επιτόπου εξερεύνηση» υπογράμμισε η ίδια.

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Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.