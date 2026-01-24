Σέρρες: «Έχει ψυχιατρικά προβλήματα, ζω στο υπόγειο γιατί δεν αντέχω» λέει ο σύζυγος της καθηγήτριας που έδεσε και φίμωσε μαθητή

Σοκάρουν τα όσα αναφέρει ο σύζυγος της καθηγήτριας που έδεσε και φίμωσε με χαρτοταινία μαθητή σε σχολείο στις Σέρρες.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA τόνισε πως η σύζυγός του πάσχει από ψυχιατρικά προβλήματα και δεν θέλει να πάει σε γιατρό, με τον ίδιο να ζει απομονωμένος στο υπόγειο του σπιτιού του γιατί όπως αναφέρει δεν αντέχει.

«Η γυναίκα μου πάσχει, έχει ψυχικά προβλήματα εδώ και χρόνια. Δεν μου είπε απολύτως τίποτα, ούτε την είδα, ούτε κατάλαβα ότι έφυγε γιατί εγώ επειδή δεν αντέχω ζω απομονωμένος στο υπόγειο του σπιτιού μου. Δεν κατάλαβα καν ότι ήρθαν και την πήραν. Το έμαθα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα το μεσημέρι. Μάλιστα έχει πεθάνει ο αδερφός μου και ανέβαλα να πάω και στην κηδεία του στην Καρδίτσα.

Η γυναίκα μου πάσχει, η διεύθυνση τα ξέρει από σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Δεν καταλογίζω ευθύνη γι’ αυτά που μου κάνει όλη μέρα , φταίει η αρρώστια της. Αρνείται να πάει στον ψυχίατρο. Την έχω πάει 15 φορές στον ψυχίατρο και αρνείται. Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος. Δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο την αστυνομία για το bullying που δέχομαι γιατί αντιδράει ο γιος μου, ο οποίος πάσχει από τα ίδια προβλήματα. “Μπήκατε” σε ένα δράμα μέσα. Το περίμενα να συμβεί ανά πάσα στιγμή και απορώ πως άργησε και τόσο» είπε.

Σέρρες: Σε 24 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε η καθηγήτρια

Η 60χρονη, που είναι και διευθύντρια του σχολείου, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, χωρίς αναστολή. Η δίκη της 60χρονης καθηγήτριας έγινε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σερρών όπου την καταδίκασε 18 και 6 μήνες ποινή φυλάκισης και να την μετατρέπει σε χρηματική ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως.

Το περιστατικό στο Γυμνάσιο

Το περιστατικό σημειώθηκε σε γυμνάσιο των Σερρών το πρωί της Παρασκευής, με την καθηγήτρια να κλείνει το στόμα του μαθητή με ταινία, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε φασαρία μέσα στην τάξη. Η 60χρονη καθηγήτρια, η οποία είναι και διευθύντρια του Γυμνασίου, κατά την πρώτη διδακτική ώρα έβαλε μονωτική ταινία στο στόμα του ανήλικου μαθητή. Στη συνέχεια, φέρεται να έδωσε εντολή σε έναν συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια με χαρτοταινία.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας από τη 44χρονη μητέρα του μαθητή στην Ασφάλεια Σερρών. Η 60χρονη συνελήφθη στο σπίτι της από αστυνομικούς και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Σερρών, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις της. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.