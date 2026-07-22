Επιχείρηση “Ασπίδες”: Κλιμακώνουν οι Χούθι την ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα – Αυξήθηκε το επίπεδο της επιφυλακής, οι συστάσεις στα εμπορικά πλοία

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» μετά τις νέες απειλές των Χούθι που εντείνουν εκ νέου την ανησυχία για την ασφάλεια των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ειδικότερα, η επιχείρηση «Ασπίδες» με σημερινή της ενημέρωση συστήνει σε εμπορικά πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία να αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν «έως ότου το επίπεδο κινδύνου» για ενδεχόμενο χτύπημα των Χούθι «μειωθεί».

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Όπως υπογραμμίζεται από την επιχείρηση «Ασπίδες» ενδέχεται οι επιθέσεις να περιλαμβάνουν τη χρήση πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροχημάτων και μη επανδρωμένων οχημάτων επιφανείας αλλά και μικρών ταχύπλοων.

Τα εμπορικά πλοία που είναι αναγκαίο να πλεύσουν ανατολικά του Κόλπου του Άντεν και της Ερυθράς Θάλασσας πρέπει να επιδείξουν «αυξημένη επαγρύπνηση» και «στενό συντονισμό» με το Maritime Security Centre – Indian Ocean.

Από την πλευρά της, η επιχείρηση «Ασπίδες», ως απάντηση «στο περιβάλλον απειλών» που διαμορφώνεται έχει «ενισχύσει τα προστατευτικά μέτρα για να υποστηρίξει τα πλοία» ενώ έχει αυξήσει το επίπεδο κινδύνου στη Βόρεια Ερυθρά Θάλασσα από «χαμηλό» σε «μέτριο» διατηρώντας παράλληλα το επίπεδο κινδύνου στη Νότια Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν σε «μέτριο».

Η επιχείρηση «Ασπίδες» επισημαίνει στην ανακοίνωσή της ότι η γνωστοποίηση από πλευράς Χούθι για το ναυτικό εμπάργκο εναντίον της Σαουδικής Αραβίας στις 20 Ιουλίου «αντιπροσωπεύει σημαντική κλιμάκωση» της στρατηγικής τους και αποσκοπεί «να προκαλέσει πολιτική, στρατιωτική και οικονομική πίεση προς το Ριάντ για να ικανοποιήσει αιτήματα (των Χούθι)».

Η επιχείρηση «Ασπίδες» τονίζει ότι ανάμεσα στα αιτήματα περιλαμβάνονται το εκ νέου άνοιγμα λιμανιών και αεροδρομίων που ελέγχονται από τους Χούθι, ανθρωπιστικά μέτρα αλλά και ανταλλαγές κρατουμένων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επιχείρηση «Ασπίδες» παραμένει «δεσμευμένη στην ασφάλεια της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας παρέχονται παρακολούθηση και στενή προστασία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν». Οι δυνάμεις των Χούθι συνεχίζουν να απειλούν εμπορικά πλοία που συνδέονται με ισραηλινά, αμερικανικά και, πιο πρόσφατα, σαουδαραβικά συμφέροντα. Επιθέσεις με πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), μέσα επιφανείας και άλλες ασύμμετρες τακτικές κατά εμπορικών πλοίων εξακολουθούν να αποτελούν αξιόπιστη απειλή στην Ερυθρά Θάλασσα, το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, τον Κόλπο του Άντεν και, ολοένα περισσότερο, στις προσεγγίσεις προς τα Στενά του Ορμούζ.

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Για τον λόγο αυτό, συνιστάται στα εμπορικά πλοία που επιχειρούν στην Ερυθρά Θάλασσα, το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, τον Κόλπο του Άντεν, τα Στενά του Ορμούζ και τις γειτονικές θαλάσσιες περιοχές να διατηρούν υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης, να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης ασφαλείας και να συνεχίσουν τον συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές θαλάσσιας ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των EUNAVFOR ASPIDES, UKMTO, MICA Center και MSCIO.

Οι απειλές των Χούθι

Η ανακοίνωση της 20ής Ιουλίου για επιβολή «θαλάσσιου εμπάργκο» στο Ριάντ εκλαμβάνεται ως μέσο πολιτικής, στρατιωτικής και οικονομικής πίεσης προς τη Σαουδική Αραβία.

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Στα αιτήματα των Χούθι περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το άνοιγμα λιμανιών και αεροδρομίων που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, η καταβολή μισθών, η λήψη ανθρωπιστικών μέτρων και η ανταλλαγή κρατουμένων.

Αρχικά, το εύρος του εμπάργκο παρέμενε ασαφές. Ωστόσο, μεταγενέστερη οδηγία του Κέντρου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Χούθι κατέστησε σαφές ότι η απαγόρευση αφορά πλοία τα οποία φορτώνουν ή εκφορτώνουν εμπορεύματα σε οποιοδήποτε σαουδαραβικό λιμάνι.

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Η στόχευση, συνεπώς, δεν φαίνεται να περιορίζεται στη σημαία ή στην ιδιοκτησία των πλοίων, αλλά επεκτείνεται σε κάθε εμπορική δραστηριότητα που συνδέεται με τη Σαουδική Αραβία.

Την ίδια ώρα, η επιχείρηση «Ασπίδες» συνεχίζει τις αποστολές παρακολούθησης και προστασίας εμπορικών πλοίων, με στόχο τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στις κρίσιμες θαλάσσιες οδούς.