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Φωτιά στην Οιννούσσα Σερρών: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, στη μάχη 4 εναέρια (βίντεο+φωτογραφίες)

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Φωτιά στην Οιννούσσα Σερρών: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, στη μάχη 4 εναέρια (βίντεο+φωτογραφίες)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:18

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Οιννούσσα Σερρών, το μεσημέρι της Παρασκευής, 10 Ιουλίου.

Αρχικά Κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα μετά τις 4 το μεσημέρι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και αυτή την στιγμή επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.

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Συνδρομή επίσης από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στις 15:21 ήχησε το 112 για εκκένωση της περιοχής προς Νέο Σούλι.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: “Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Οινούσσα Σερρών απομακρυνθείτε προς Νέο Σούλι”

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