Φωτιά στην Οιννούσσα Σερρών: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, στη μάχη 4 εναέρια (βίντεο+φωτογραφίες)
Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Οιννούσσα Σερρών, το μεσημέρι της Παρασκευής, 10 Ιουλίου.
Αρχικά Κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα μετά τις 4 το μεσημέρι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και αυτή την στιγμή επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.
Συνδρομή επίσης από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Στις 15:21 ήχησε το 112 για εκκένωση της περιοχής προς Νέο Σούλι.
Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: “Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Οινούσσα Σερρών απομακρυνθείτε προς Νέο Σούλι”
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🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας.
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Οινούσσα #Σερρών απομακρυνθείτε προς #Νέο_Σούλι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 10, 2026
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