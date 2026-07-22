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Φωτιά στην Καλιγγάτα Κεφαλονιάς – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, στην μάχη 5 εναέρια

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά στην Καλιγγάτα Κεφαλονιάς – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, στην μάχη 5 εναέρια
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:05

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές μετά από φωτιά στην Καλιγγάτα Κεφαλονιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7).

Μάλιστα, λίγο μετά τις 4:10 ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Αναλυτικά το μήνυμα αναφέρει: “Πυρκαγιά στην περιοχή Καλλιγάτα της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.

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Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 16 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ. Στην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι.

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