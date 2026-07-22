Φωτιά στην Καλιγγάτα Κεφαλονιάς – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, στην μάχη 5 εναέρια

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές μετά από φωτιά στην Καλιγγάτα Κεφαλονιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7).

Μάλιστα, λίγο μετά τις 4:10 ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Αναλυτικά το μήνυμα αναφέρει: “Πυρκαγιά στην περιοχή Καλλιγάτα της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.

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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Καλλιγάτα της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλληνίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 22, 2026

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 16 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ. Στην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι.