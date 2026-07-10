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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Οινούσσα Σερρών: Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά

Μεγάλη μάχη με τις φλόγες

Φωτιά στην Οινούσσα Σερρών: Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά
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Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η αγροτοδασική φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Οινούσσας Σερρών, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν να επιχειρούν.

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Υπενθυμίζεται ότι για την αντιμετώπιση της φωτιάς είχαν ενισχυθεί σημαντικά οι δυνάμεις, με 75 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα.

Νωρίτερα είχε ενεργοποιηθεί το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους της Οινούσσας για απομάκρυνση προς το Νέο Σούλι, λόγω της εγγύτητας της πυρκαγιάς προς τον οικισμό.

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