Άννα Βίσση για Μαίρη Λίντα: “Αντίο αιώνια φωνή, αντίο λαμπερό χαμόγελο”
To story της
Στο πένθος βυθίστηκε την Τετάρτη (22/7) ο καλλιτεχνικός στο άκουσμα της είδησης του θανάτου της Μαίρης Λίντα σε ηλικία 91 ετών.
Η Άννα Βίσση με την σειρά της ανέβασε ένα Instagram Story με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της Μαίρης Λίντα, την οποία επέλεξε να συνοδεύσει με το τραγούδι «Θλίψη». Πάνω στην εικόνα έγραψε: «Αντίο αιώνια φωνή. Αντίο λαμπερό χαμόγελο. Αντίο Μαίρη».
Να θυμίσουμε ότι η Άννα Βίσση είχε την τιμή να συνεργαστεί με τη Μαίρη Λίντα τη σεζόν 2011-2012 στη σκηνή του Rex, σε ένα σόου που που ένωσε δύο διαφορετικές γενιές του ελληνικού τραγουδιού.
Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου, σε ηλικία 91 ετών, στο Γηροκομείο Αθηνών.
πηγή στην Google
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