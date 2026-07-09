Σέρρες: “Η οικογένεια από την Ξάνθη επιμένει ότι αναγνώρισε το πτώμα του συγγενή της” – Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για το λάθος με τις σορούς

Ανακοίνωση για το περιστατικό που σημειώθηκε στις Σέρρες, με οικογένεια να καταγγέλλει ότι της παρουσιάστηκε λάθος σορός κατά τη διαδικασία παραλαβής νεκρού συγγενή της, εξέδωσε το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο, στις 6 Ιουλίου 2026 κατέληξαν δύο ασθενείς. Πρόκειται για 86χρονο, κάτοικο Σερρών, ο οποίος απεβίωσε στην Παθολογική Κλινική στις 17:22, και 79χρονο, κάτοικο Ξάνθης, ο οποίος απεβίωσε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στις 01:44 της ίδιας ημέρας.

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Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι συγγενείς του 79χρονου από την Ξάνθη προσήλθαν στο νοσοκομείο, προχώρησαν σε αναγνώριση και παρέλαβαν τη σορό στις 7 Ιουλίου στις 11:00.

Το απόγευμα της 8ης Ιουλίου, όταν συγγενείς του 86χρονου μετέβησαν στο νοσοκομείο για να παραλάβουν τη σορό του, κατά τη διαδικασία αναγνώρισης διαπίστωσαν ότι ο νεκρός που τους παρουσιάστηκε δεν ήταν ο συγγενής τους.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το νοσοκομείο, υπήρξε επικοινωνία με την οικογένεια του 79χρονου από την Ξάνθη, οι οποίοι αρχικά επέμεναν ότι είχαν αναγνωρίσει τον συγγενή τους, ο οποίος στο μεταξύ είχε ήδη ταφεί στις 8 Ιουλίου. Παράλληλα, τους ζητήθηκε να προσέλθουν εκ νέου στο νοσοκομείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν νέα αναγνώριση της σορού που παραμένει στον χώρο του νοσοκομείου.

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών γνωστοποίησε επίσης ότι ο νομικός του σύμβουλος προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση τυχόν απαιτούμενων εισαγγελικών διατάξεων, εφόσον αυτές κριθούν αναγκαίες, ώστε να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, έχει ήδη διαταχθεί κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προέκυψε το περιστατικό.

Στην ανακοίνωσή της, η διοίκηση του νοσοκομείου εκφράζει τη λύπη της για την αναστάτωση που έχει προκληθεί στις δύο οικογένειες και διαβεβαιώνει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Σερρών

«Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών στις 06/07/2026 στις 17:22 μ.μ απεβίωσε στην Παθολογική κλινική του Νοσοκομείου ο ασθενής με αρχικά Β.Λ. κάτοικος Σερρών ετών 86. Στις 06/07/2026 και στις 01:44 π.μ απεβίωσε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου ο ασθενής Ι.Μ. κάτοικος Ξάνθης ετών 79.

Οι συγγενείς του αποβιώσαντος Ι.Μ. προσήλθαν, έκαναν αναγνώριση αυτού και παρέλαβαν τον

νεκρό στις 07/07/2026 και ώρα 11:00. Το απόγευμα στις 08-07-2026 προσήλθαν συγγενείς του Β.Λ για να παραλάβουν τη σορό και κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και παραλαβής της δεν αναγνώρισαν σε αυτή το συγγενή τους.

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Επικοινωνήσαμε με τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη οι οποίοι αρχικά επέμεναν ότι αναγνώρισαν στον νεκρό το συγγενή τους, του οποίου εν τω μεταξύ έγινε η ταφή του στις 08-07- 2026. Επίσης τους ζητήσαμε να προσέλθουν στο Νοσοκομείο και να κάνουν εκ νέου αναγνώριση της σορού που παραμένει στο Νοσοκομείο.

Ταυτόχρονα, ο νομικός σύμβουλος του Νοσοκομείου αυτή τη στιγμή προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των απαιτούμενων εισαγγελικών διατάξεων, εφόσον αυτές κριθούν αναγκαίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που έχει προκληθεί στις οικογένειες των αποβιωσάντων και διαβεβαιώνει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, με απόλυτο σεβασμό προς τους εκλιπόντες και τους οικείους τους, καθώς και με πλήρη τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων διαδικασιών.

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Έχει είδη διαταχθεί κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)».