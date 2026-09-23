Πάτρα: Επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του και διέφυγε με μηχανάκι – Τον αναζητά η ΕΛ.ΑΣ.

Συναγερμός σήμανε στην Πάτρα έπειτα από επίθεση που καταγγέλθηκε σε βάρος γυναίκας στην περιοχή της Πατρών Κλάους, με τις αστυνομικές Αρχές να αναζητούν τον πρώην σύντροφό της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε επίθεση και να χτυπήθηκε από τον άνδρα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

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Μετά το περιστατικό, η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, προκειμένου να της παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Διέφυγε με μηχανάκι

Ο φερόμενος ως δράστης αποχώρησε από το σημείο με μηχανάκι πριν από την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων.

Η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιεί αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του, ενώ εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη διαδρομή που ακολούθησε μετά την επίθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της γυναίκας ή τη σοβαρότητα των τραυμάτων της.

Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα

Οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία.

Οι Αρχές εξετάζουν το ιστορικό μεταξύ των δύο προσώπων, καθώς και όσα προηγήθηκαν της επίθεσης, χωρίς προς το παρόν να έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

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Πρόκειται για ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με χαρακτηριστικά έμφυλης και συντροφικής βίας. Αντίστοιχη κινητοποίηση είχε προκαλέσει πρόσφατα στην Πάτρα η επίθεση άνδρα σε βάρος της ηλικιωμένης μητέρας του.

Οι εξελίξεις γύρω από περιστατικά κακοποίησης και βίας σε βάρος γυναικών συγκεντρώνονται στο tag του DEBATER για την έμφυλη βία.