Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Η 25χρονη προσπάθησε να αμυνθεί – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Την αγριότητα της επίθεσης που δέχθηκε η 25χρονη στην Ηγουμενίτσα αποτυπώνουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς η νεαρή γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και μία χαρακτηριστική κάκωση που δείχνει ότι προσπάθησε να αμυνθεί.

Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, σε κιόσκι του ποδηλατόδρομου της Ηγουμενίτσας. Για τη δολοφονία της κατηγορείται ο 27χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει προφορικά την πράξη του στους αστυνομικούς.

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Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η 25χρονη έφερε δύο βαθιά τραύματα στην τραχηλική χώρα, καθώς και χτυπήματα στη ράχη, στον θώρακα, στην κοιλιά και στο πόδι.

Το θανατηφόρο τραύμα εντοπίστηκε στον λαιμό, όπως είχε μεταδώσει το DEBATER στο ρεπορτάζ για τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου δέκα πλήγματα με αιχμηρό αντικείμενο, με την πλήρη έκταση των κακώσεων να καταγράφεται στην ιατροδικαστική έκθεση.

Το αμυντικό τραύμα στο αριστερό χέρι

Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το τραύμα που εντοπίστηκε στο αριστερό χέρι της 25χρονης.

Πρόκειται για αμυντικό τραύμα, εύρημα το οποίο δείχνει ότι η νεαρή γυναίκα επιχείρησε να προστατευτεί από τα πλήγματα και να αποκρούσει την επίθεση.

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Το συγκεκριμένο στοιχείο ενισχύει την εικόνα μιας βίαιης επίθεσης κατά την οποία η 25χρονη προσπάθησε να αντισταθεί και να σώσει τη ζωή της.

Ταξίδεψε από το Αιγάλεω έχοντας μαζί του σουγιά

Οι αστυνομικοί εξετάζουν προσεκτικά τις κινήσεις του 27χρονου πριν από τη συνάντησή του με την πρώην σύντροφό του.

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Ο κατηγορούμενος φέρεται να ταξίδεψε από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα προκειμένου να τη συναντήσει, έχοντας μαζί του τον σουγιά με τον οποίο, σύμφωνα με τη δικογραφία, πραγματοποιήθηκε η επίθεση.

Το γεγονός ότι μετέβη στη συνάντηση οπλισμένος αξιολογείται από τις Αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών και του κινήτρου του εγκλήματος.

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Ο σουγιάς εντοπίστηκε και κατασχέθηκε έπειτα από υπόδειξη του 27χρονου, στο σημείο όπου φέρεται να τον είχε πετάξει κατά την απομάκρυνσή του.

Η αρχική ιστορία για τέσσερις κουκουλοφόρους

Ο 27χρονος φέρεται αρχικά να επιχείρησε να παρουσιάσει τη δολοφονία ως επίθεση από αγνώστους.

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Υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο ίδιος και η 25χρονη είχαν δεχθεί επίθεση από τέσσερα άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά, τα οποία επιχείρησαν να τους ληστέψουν.

Οι αντιφάσεις στην περιγραφή του, τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί και η φύση των τραυμάτων του προκάλεσαν υποψίες. Περίπου τρεις ώρες αργότερα φέρεται να εγκατέλειψε την αρχική εκδοχή και να ομολόγησε ότι εκείνος επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του.

Το DEBATER είχε μεταδώσει την ομολογία του 27χρονου και όσα φέρεται να υποστήριξε για τον καβγά.

Οι αντιφάσεις για την οικονομική διαφορά

Ο κατηγορούμενος φέρεται να συνέδεσε τη συνάντησή τους με οικονομική διαφορά ύψους περίπου 2.000 ευρώ και να ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια του καβγά «θόλωσε».

Ωστόσο, οι πληροφορίες για το ποιος χρωστούσε χρήματα σε ποιον εμφανίζονται αντικρουόμενες, ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον της 25χρονης δεν επιβεβαιώνουν ότι εκείνη είχε οικονομική οφειλή απέναντί του.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν με επιφύλαξη τον συγκεκριμένο ισχυρισμό και διερευνούν εάν το πραγματικό κίνητρο συνδεόταν με τον χωρισμό και την απόρριψη. Οι δυο τους είχαν διακόψει τη σχέση τους περίπου έναν μήνα πριν από τη δολοφονία.

Φρουρούμενος στο νοσοκομείο ο 27χρονος

Μετά την επίθεση, ο 27χρονος φέρεται να προκάλεσε τραύματα στον εαυτό του και εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από το σημείο του εγκλήματος.

Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Φιλιατών, καθώς ένα από τα τραύματα στον θώρακά του προκάλεσε βλάβη στον αριστερό πνεύμονα και χρειάστηκε παροχέτευση.

Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης, ενώ επικαλέστηκε οικονομική αδυναμία και ζήτησε να του διοριστεί συνήγορος υπεράσπισης.

Περισσότερα στοιχεία για τις δικαστικές εξελίξεις και τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει περιλαμβάνονται στο ρεπορτάζ του DEBATER για την απολογία του 27χρονου.

«Καμία μόνη, καμία άλλη»

Η δολοφονία έχει προκαλέσει οργή και θλίψη στην τοπική κοινωνία. Πρωτοβουλία γυναικών της Ηγουμενίτσας διοργάνωσε συγκέντρωση διαμαρτυρίας με κεντρικό σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη».

Στόχος της κινητοποίησης είναι να αναδειχθεί το ζήτημα της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και η ανάγκη ουσιαστικής προστασίας των γυναικών.

Η 25χρονη καταγόταν από την Αθήνα και ζούσε στην Ηγουμενίτσα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Άνθρωποι που τη γνώριζαν την περιγράφουν ως μία ήσυχη και ευγενική νέα γυναίκα, η οποία εργαζόταν και σχεδίαζε να συνεχίσει τις σπουδές της.