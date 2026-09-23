«Διαλύουν τα ΜΑΤ»: Σκληρή καταγγελία αστυνομικών – Κάνουν λόγο για 633 κενές οργανικές θέσεις

Σφοδρή επίθεση στη φυσική και πολιτική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας εξαπολύουν αστυνομικοί που υπηρετούν στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, καταγγέλλοντας ότι η τοποθέτηση 100 νεοεξερχόμενων αστυφυλάκων δεν επαρκεί για να καλύψει τις μεγάλες ελλείψεις στις διμοιρίες ΥΑΤ και ΥΜΕΤ.

Σε επιστολή τους, με τίτλο «Διαλύουν τα ΜΑΤ», οι συντάκτες κάνουν λόγο για συνεχή αποδυνάμωση της Υπηρεσίας, σοβαρά επιχειρησιακά προβλήματα και αυξημένους κινδύνους για το προσωπικό.

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Σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία που παραθέτουν, η πραγματική δύναμη των δύο υπηρεσιών υπολείπεται συνολικά κατά 633 αστυνομικούς της προβλεπόμενης οργανικής δύναμης.

«Η πολιτική και φυσική ηγεσία τα τελευταία τρία χρόνια μάς λογίζουν ως αναλώσιμους αριθμούς και όχι ως ανθρώπινες ζωές», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Αντιδράσεις για τους 100 νέους αστυφύλακες

Η ανακοίνωση των τοποθετήσεων των νεοεξερχόμενων αστυφυλάκων στις υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στο προσωπικό της ΔΑΕΑ.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, η ενίσχυση της Διεύθυνσης με 100 αστυνομικούς θεωρείται ανεπαρκής μπροστά στις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί και στις αποχωρήσεις προσωπικού των τελευταίων ετών.

Οι συντάκτες διευκρινίζουν ότι αναγνωρίζουν τις ανάγκες και των υπόλοιπων υπηρεσιών πρώτης γραμμής, επισημαίνουν όμως ότι οι διμοιρίες βασίζουν σε μεγάλο βαθμό την επιχειρησιακή τους λειτουργία στην αριθμητική τους δύναμη.

«Προφανώς οι ηγεσίες θεωρούν ότι με 100 αστυνομικούς μπορούν να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες τις οποίες οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει, ενώ ταυτόχρονα αγνοούν το πόσοι συνάδελφοι έχουν αποχωρήσει τα τελευταία χρόνια από την Υπηρεσία», σημειώνουν.

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Οι ελλείψεις σε ΥΜΕΤ και ΥΑΤ

Στην επιστολή παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τη δύναμη της Υποδιεύθυνσης Μέτρων Τάξης και της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αστυνομικών:

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Η ΥΜΕΤ διέθετε 758 άτομα το 2019.

διέθετε 758 άτομα το 2019. Το 2021 η δύναμή της είχε αυξηθεί στα 903 άτομα.

Το 2026 υπηρετούν και πάλι 758 αστυνομικοί.

Η οργανική της δύναμη προβλέπει 956 θέσεις.

Με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα, στην ΥΜΕΤ καταγράφεται έλλειμμα 198 αστυνομικών σε σύγκριση με τις οργανικές θέσεις.

Αντίστοιχα:

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Η ΥΑΤ διέθετε 765 αστυνομικούς το 2019.

διέθετε 765 αστυνομικούς το 2019. Το 2021 υπηρετούσαν 903 άτομα.

Το 2026 η πραγματική δύναμη έχει περιοριστεί στα 746 άτομα.

Η προβλεπόμενη οργανική δύναμη ανέρχεται σε 1.181 αστυνομικούς.

Το έλλειμμα στην ΥΑΤ φτάνει, επομένως, τα 435 άτομα, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην καταγγελία.

Συνολικά, ΥΜΕΤ και ΥΑΤ φέρονται να διαθέτουν 1.504 αστυνομικούς, ενώ η οργανική τους δύναμη προβλέπει 2.137 θέσεις.

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«Οι ελλείψεις προκαλούν τραυματισμούς και μηνύσεις»

Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι η υποστελέχωση δεν αποτελεί απλώς διοικητικό πρόβλημα, αλλά επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.

Όπως καταγγέλλουν, υπάρχουν πολλά περιστατικά κατά τα οποία η μειωμένη δύναμη των διμοιριών προκάλεσε σοβαρές δυσλειτουργίες, με αποτέλεσμα είτε τον τραυματισμό αστυνομικών είτε την υποβολή μηνύσεων σε βάρος τους.

«Οι διμοιρίες, οι οποίες επιχειρούν καθημερινά και πολλές φορές σε όλη την Ελλάδα, στηρίζονται πάνω από όλα στην αριθμητική τους δύναμη», τονίζουν.

Παράλληλα, εκφράζουν φόβους ότι, εάν δεν αλλάξει ο σχεδιασμός, είναι πιθανό να σημειωθεί νέο σοβαρό περιστατικό.

Η αναφορά στον Γιώργο Λυγγερίδη

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά στον αστυνομικό Γιώργο Λυγγερίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από ναυτική φωτοβολίδα κατά τα επεισόδια έξω από το κλειστό γήπεδο στου Ρέντη.

«Μάλλον η φυσική και η πολιτική ηγεσία ξέχασαν τον θανάσιμο τραυματισμό του συναδέλφου μας Γεωργίου Λυγγερίδη και συνεχίζουν να λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αδιαφορώντας ότι είναι θέμα χρόνου μέχρι να ξανασυμβεί το κακό», αναφέρεται στην επιστολή.

Ο 31χρονος αστυνομικός είχε τραυματιστεί θανάσιμα ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία με τη διμοιρία του. Το DEBATER είχε καλύψει από την πρώτη στιγμή την υπόθεση και τον θάνατο του Γιώργου Λυγγερίδη μετά τον τραυματισμό του στου Ρέντη.

Η δίκη για τα αιματηρά επεισόδια βρίσκεται σε εξέλιξη, με το DEBATER να καταγράφει τις καταθέσεις των μαρτύρων και τις δικαστικές εξελίξεις.

«Διμοιρίες δια πάσαν νόσον»

Οι συντάκτες της επιστολής καταγγέλλουν ότι οι διμοιρίες χρησιμοποιούνται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα αποστολών, χωρίς να υπάρχει η ανάλογη ενίσχυση του προσωπικού.

Αναφέρονται στη φύλαξη των Εξαρχείων, στις συνεχείς μετακινήσεις δυνάμεων σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και στη διάθεση αστυνομικών οχημάτων και προσωπικού για κάθε νέο επιχειρησιακό σχέδιο.

«Δεν είναι δυνατόν να στέλνουν παντού διμοιρίες “δια πάσαν νόσον”, να θέλουν τη φύλαξη των Εξαρχείων, τα οποία υποτίθεται έχουν “καθαρίσει”, να διαθέτουν βανάκια σε κάθε “μεγαλόπνοο” σχέδιο το οποίο σκέφτονται και την ίδια ώρα να μην αντιλαμβάνονται ούτε το πόσο πρέπει να ενισχυθεί η Υπηρεσία ούτε ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή σχεδιασμού στην καθημερινότητα», επισημαίνουν.

Παράλληλα, αφήνουν αιχμές για «μεθοδευμένες εξελίξεις» και διερωτώνται εάν κάποιοι επιχειρούν να οδηγήσουν στην αποδυνάμωση των ΜΑΤ «δια της πλαγίου».

Η προηγούμενη παρέμβαση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών

Στην επιστολή γίνεται αναφορά και σε προηγούμενη παρέμβαση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.

Όπως υποστηρίζουν οι αστυνομικοί, η Ένωση είχε επιχειρήσει να προειδοποιήσει την ηγεσία τόσο μέσω καταγγελίας για την τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με την τοποθέτηση των νέων αστυφυλάκων όσο και με δημόσιες δηλώσεις μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Το ζήτημα της υποστελέχωσης αναμένεται να τεθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποφασιστούν οι επόμενες ενέργειες για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού.

Τι είχε δεσμευτεί ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί υπενθυμίζουν ότι, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης του προσωπικού στο αμφιθέατρο της Υπηρεσίας, ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. είχε δεσμευτεί ότι η ΔΑΕΑ θα ενισχυόταν με περισσότερους αστυνομικούς σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Όπως αναφέρουν, το προηγούμενο έτος είχαν τοποθετηθεί στη Διεύθυνση 150 νεοεξερχόμενοι αστυφύλακες, ενώ φέτος ο αριθμός περιορίστηκε στους 100.

«Τι άλλαξε και δεν έγινε αυτό;» διερωτώνται, ζητώντας σαφείς απαντήσεις από τη φυσική και πολιτική ηγεσία.

Κοινοποιούν την επιστολή σε κυβερνητικούς βουλευτές

Η καταγγελία κοινοποιείται και στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος στη Β3 Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, στην οποία υπάγεται η Υπηρεσία.

Οι συντάκτες της επιστολής αναφέρουν ότι θέλουν οι κυβερνητικοί βουλευτές να ενημερωθούν για την «απαξίωση» που, όπως υποστηρίζουν, βιώνουν από την ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Παράλληλα, χαρακτηρίζουν τη ΔΑΕΑ «αντιτουριστική υπηρεσία» και «αναγκαίο κακό» για ορισμένους, υποστηρίζοντας ότι η προσφορά των αστυνομικών δεν αναγνωρίζεται και ότι η μοναδική τους «ανταμοιβή» είναι οι συνεχείς πειθαρχικές και ποινικές διώξεις.

«Έχει έρθει η ώρα τον σεβασμό που αξίζουμε για την προσφορά μας να τον απαιτήσουμε αντί να είναι αυτονόητος», καταλήγουν.