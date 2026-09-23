Nations League – Ρέτσος: «Η Εθνική έχει από τα πιο ποιοτικά ρόστερ»

Στην ανάγκη να αφήσει πίσω της η Εθνική Ελλάδας την αποτυχία στα προηγούμενα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα αναφέρθηκε ο Παναγιώτης Ρέτσος, ενόψει της αυριανής (24/9, 21:45) αναμέτρησης με τη Σερβία στο Βελιγράδι για την πρεμιέρα του Nations League.

Ο διεθνής αμυντικός υπογράμμισε τη σημασία ενός θετικού αποτελέσματος στην εκκίνηση της διοργάνωσης, ενώ στάθηκε και στις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργεί το νέο φορμάτ, καθώς η «γαλανόλευκη» καλείται να δώσει τέσσερα «μαζεμένα» παιχνίδια. Ο Ρέτσος αναφέρθηκε ακόμη στους ποδοσφαιριστές της Σερβίας που γνωρίζει από το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και στη δυναμική του ελληνικού ρόστερ, επισημαίνοντας πως πλέον ήρθε η ώρα να αποδειχθεί στον αγωνιστικό χώρο η ποιότητά του.

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Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Παναγιώτης Ρέτσος

«Οσον αφορά το τακτικό πλάνο θα το δούμε αύριο (σ.σ. Πέμπτη, 24/9), δεν θα πω κάτι άλλο. Γνωρίζουμε το πλάνο μας. Θέλουμε να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο στο ματς. Για εμένα να ξεκινήσεις με νίκη είναι πολύ σημαντικό. Αναμένουμε αύριο να είμαστε έτοιμη κόντρα σε μια πολύ δύσκολη ομάδα.

Γνωρίζουμε τον Γιόβιτς και τον Ζίβκοβιτς, διαφορετικό είναι όταν παίζεις στην Εθνική. Γνωρίζουν κι αυτοί εμάς. Πιστεύω θα είναι ένα όμορφο ματς για τον κόσμο. Προφανώς τα πολλά ματς με το νέο φορμάτ είναι πρωτόγνωρο για εμάς. Θα παίξουμε τέσσερα ματς αντίπαλοι με άλλες ομάδες. Κοιτάμε πρώτα το ματς με την Σερβία και μετά τα υπόλοιπα ματς.

Γενικά να παίζεις για την Εθνική από μόνο του είναι τεράστιο πράγμα. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Παίζουμε κόντρα σε δύσκολες ομάδες. Είναι νωρίς ακόμη. Κοιτάμε πρώτα το πρώτο ματς. Ξέρουμε ως ομάδα πως δεν τα καταφέραμε στην προηγούμενη διοργάνωση, αλλά πρώτα από όλους απογοητευτήκαμε εμείς. Θέλουμε να κάνουμε restart και να ξεκινήσουμε από αύριο.

Έχει και θετικά και αρνητικά όταν παίζεις στην έδρα σου. Έχουμε απαιτήσεις από τον εαυτό μας. Θεωρώ πως η Εθνική έχει από τα πιο ποιοτικά ρόστερ, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, είναι η στιγμή να το αποδείξουμε και να τα καταφέρουμε.»

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ