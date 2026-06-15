ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άνδρας μπήκε στο σπίτι της μητέρας του και την περιέλουσε με οινόπνευμα

Τον σταμάτησαν αστυνομικοί

Πάτρα: Άνδρας μπήκε στο σπίτι της μητέρας του και την περιέλουσε με οινόπνευμα
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ένα τρομακτικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Πάτρα όταν άνδρας μπούκαρε στο σπίτι της ηλικιωμένης μητέρας του και την περιέλουσε με οινόπνευμα.

Όπως μεταδίδει το tempo24.news, το ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/6) με έναν 56χρονο, να περιλούζει με οινόπνευμα την ηλικιωμένη μητέρα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 56χρονος εισέβαλε στο σπίτι της 81χρονης μητέρας του, στην οδό Καλαμογδάρτη στο ύψος των Υψηλών Αλωνίων. Έσπασε την πόρτα πήγε στο σαλόνι και περιέλουσε τον χώρο αλλά και την ίδια με οινόπνευμα.

Έντρομη η ηλικιωμένη κάλεσε την Άμεση Δράση και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν γρήγορα στο σημείο και τον συνέλαβαν.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ