Πάτρα: Άνδρας μπήκε στο σπίτι της μητέρας του και την περιέλουσε με οινόπνευμα

Ένα τρομακτικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Πάτρα όταν άνδρας μπούκαρε στο σπίτι της ηλικιωμένης μητέρας του και την περιέλουσε με οινόπνευμα.

Όπως μεταδίδει το tempo24.news, το ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/6) με έναν 56χρονο, να περιλούζει με οινόπνευμα την ηλικιωμένη μητέρα του.

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Ο 56χρονος εισέβαλε στο σπίτι της 81χρονης μητέρας του, στην οδό Καλαμογδάρτη στο ύψος των Υψηλών Αλωνίων. Έσπασε την πόρτα πήγε στο σαλόνι και περιέλουσε τον χώρο αλλά και την ίδια με οινόπνευμα.

Έντρομη η ηλικιωμένη κάλεσε την Άμεση Δράση και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν γρήγορα στο σημείο και τον συνέλαβαν.