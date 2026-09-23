Γάζα: Σχέδιο βοήθειας 2,45 δισ. δολαρίων από το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Εξάμηνο πρόγραμμα βοήθειας για τη Λωρίδα της Γάζας, συνολικού ύψους 2,45 δισ. δολαρίων, παρουσίασε το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνεδρίαση των μελών του και των συνεργαζόμενων πλευρών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η πρόταση παρουσιάζεται σε μία περίοδο κατά την οποία οι συζητήσεις για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου παραμένουν σε αδιέξοδο εδώ και μήνες, καθυστερώντας την έναρξη της ευρείας ανοικοδόμησης του παλαιστινιακού θύλακα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προσωρινά καταλύματα, απομάκρυνση συντριμμιών και δημιουργία υποδομών για τις δημόσιες μεταφορές.

Πρόγραμμα 2,45 δισ. δολαρίων για έξι μήνες

Το σχέδιο προβλέπει τη χρηματοδότηση 66 διαφορετικών προγραμμάτων, τα οποία επικεντρώνονται στις άμεσες ανάγκες του πληθυσμού και στην αποκατάσταση βασικών λειτουργιών στη Γάζα.

Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων περιλαμβάνονται:

Η ανέγερση προσωρινών καταλυμάτων.

Η διαχείριση και απομάκρυνση του τεράστιου όγκου συντριμμιών.

Η δημιουργία υποδομών για τις δημόσιες μεταφορές.

Η κάλυψη άμεσων ανθρωπιστικών και λειτουργικών αναγκών.

Το πρόγραμμα έχει χρονικό ορίζοντα έξι μηνών και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα πριν από την έναρξη της ευρύτερης ανοικοδόμησης.

Το DEBATER είχε παρουσιάσει την ατζέντα της πρώτης συνεδρίασης του «Συμβουλίου Ειρήνης», στην οποία κυριαρχούσαν η ανθρωπιστική βοήθεια, η ανοικοδόμηση και οι πολιτικές εκκρεμότητες στη Γάζα.

Στα 70 δισ. δολάρια οι ανάγκες ανοικοδόμησης

Παρά το σημαντικό ύψος της εξάμηνης βοήθειας, το ποσό των 2,45 δισ. δολαρίων αντιστοιχεί μόνο σε ένα μέρος των συνολικών αναγκών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με κοινή εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κόστος για την ανοικοδόμηση της Γάζας υπολογίζεται στα 70 δισ. δολάρια σε βάθος δεκαετίας.

Με βάση αυτή την εκτίμηση, το νέο πρόγραμμα καλύπτει περίπου το 3,5% του συνολικού κόστους, καθώς αφορά πρωτίστως τις άμεσες ανάγκες και όχι το σύνολο της μακροπρόθεσμης αποκατάστασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατεστραμμένο ή beschädigt το 84% των υποδομών

Τον Οκτώβριο του 2025, ο ΟΗΕ υπολόγιζε ότι περίπου το 84% των υποδομών στη Λωρίδα της Γάζας είχε υποστεί ζημιές ή είχε καταστραφεί ολοσχερώς.

Την ίδια ώρα, περίπου 2.000 κτίρια κινδυνεύουν να καταρρεύσουν, σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα της Γάζας, οργανισμό που υπάγεται στη Χαμάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απομάκρυνση των συντριμμιών αποτελεί μία από τις δυσκολότερες πτυχές του σχεδίου, καθώς συνδέεται τόσο με την ασφάλεια του πληθυσμού όσο και με τη δυνατότητα δημιουργίας νέων κατοικιών, δρόμων και δικτύων κοινής ωφέλειας.

Μλαντένοφ: «Οι συζητήσεις με το Ισραήλ είναι δύσκολες»

Ο ύπατος εκπρόσωπος του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα, Νικολάι Μλαντένοφ, κάλεσε τις χώρες να στηρίξουν οικονομικά και πολιτικά το νέο πρόγραμμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι οι συνομιλίες με το Ισραήλ παραμένουν «δύσκολες», ιδιαίτερα ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου.

«Λαμβάνοντας υπόψη πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, νομίζω ότι κάνουμε πρόοδο, αργά αλλά σίγουρα», ανέφερε.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ.

Σε αδιέξοδο η επόμενη φάση του σχεδίου

Οι συνομιλίες γύρω από το ειρηνευτικό σχέδιο παραμένουν σε νεκρό σημείο, με βασικές εκκρεμότητες τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και τη μελλοντική διοίκηση της Γάζας.

Η Χαμάς είχε ζητήσει από το «Συμβούλιο Ειρήνης» να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ για την αποδοχή του οδικού χάρτη που αφορά τη δεύτερη φάση του σχεδίου.

Χωρίς πολιτική συμφωνία, η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανοικοδόμησης παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, ακόμη και αν εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι.

Οι παρεμβάσεις Μακρόν και Ερντογάν

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ηγέτες κρατών κατήγγειλαν την ανθρωπιστική κρίση που εξακολουθεί να επικρατεί στη Γάζα, παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2025.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών και διερωτήθηκε ποια είναι η αξιοπιστία της διεθνούς κοινότητας εάν παραμείνει αδρανής απέναντι στη Γάζα.

Στο ίδιο ζήτημα αναφέρθηκε και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τις επαφές του με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Το πρόγραμμα των 2,45 δισ. δολαρίων μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση, ωστόσο η πλήρης αποκατάσταση του παλαιστινιακού θύλακα προϋποθέτει σταθερή πολιτική συμφωνία, διεθνή χρηματοδότηση και πολυετή εφαρμογή έργων ανοικοδόμησης.