Καιρός Πέμπτης: Επιστρέφει η ηλιοφάνεια – Πού υπάρχει πιθανότητα βροχής

Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, αναμένονται τοπικές νεφώσεις, ενώ κατά τις θερμές ώρες της ημέρας υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές, κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η βελτίωση έρχεται μετά τα έντονα φαινόμενα που έπληξαν αρκετές περιοχές, με την Κύμη να καταγράφει 115,6 χιλιοστά βροχής και την κακοκαιρία να προκαλεί πλημμύρες και προβλήματα στην Κέρκυρα.

Η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα

Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 25 βαθμούς.

Στην Ήπειρο ο υδράργυρος θα κινηθεί από 4 έως 25-26 βαθμούς και στη Θεσσαλία από 6 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 25 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη από 10 έως 23-24 βαθμούς.

Στα Επτάνησα αναμένονται θερμοκρασίες από 13 έως 24 βαθμούς και στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

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Στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς.

Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο

Στο Αιγαίο και το Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.

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Στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Στο Βόρειο Αιγαίο, από τις μεσημβρινές ώρες, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σημαντικά και θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις.

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Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού, οι ελάχιστες τιμές θα είναι κατά 2-3 βαθμούς χαμηλότερες.

Η πρόγνωση για τη Θεσσαλονίκη

Αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις με ένταση έως 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Η συνολική εικόνα της Πέμπτης θα είναι σαφώς ηπιότερη σε σύγκριση με την έντονη μεταβολή που έφερε καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις τις προηγούμενες ημέρες.