Πύργος: Καταγγελία-σοκ για επίθεση σε 12χρονη – «Με κυνηγούν για να με σκοτώσουν»

Σοκ προκαλεί η καταγγελία μητέρας στον Πύργο, σύμφωνα με την οποία τέσσερις γυναίκες κυνήγησαν τη 12χρονη κόρη της στον δρόμο, πετώντας εναντίον της πέτρες, μπουκάλια και κομμάτια γυαλιού, ενώ στη συνέχεια διατυπώθηκαν απειλές για τη ζωή ολόκληρης της οικογένειας.

Η υπόθεση αποκαλύπτεται σε αποκλειστικό ρεπορτάζ της τοπικής εφημερίδας «Πατρίς» και συνδέεται, σύμφωνα με την καταγγελία, με θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στο Λαμπέτι, με θύμα έναν 17χρονο Ρομά.

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Η μητέρα υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή στο δυστύχημα, καθώς δεν οδηγούσε, δεν βρισκόταν στο σημείο και δεν διαθέτει καν αυτοκίνητο. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει, κάποιος την υπέδειξε ως υπεύθυνη, με αποτέλεσμα η ίδια και τα παιδιά της να βρεθούν στο στόχαστρο.

«Μαμά, έλα γρήγορα – Με κυνηγούν για να με σκοτώσουν»

Το περιστατικό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πατρίς», σημειώθηκε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τον σχολικό αγιασμό.

Η 12χρονη πέρασε από τον χώρο εργασίας της μητέρας της και στη συνέχεια ξεκίνησε να επιστρέψει μόνη στο σπίτι. Η μητέρα της τη συνόδευσε μέχρι ένα σημείο, της ζήτησε να είναι προσεκτική και να διατηρούν τηλεφωνική επικοινωνία.

Λίγα λεπτά αργότερα, το τηλέφωνό της χτύπησε.

Στην άλλη άκρη της γραμμής βρισκόταν η κόρη της, η οποία έκλαιγε και, σύμφωνα με όσα περιέγραψε η μητέρα, της φώναζε:

«Μαμά, έλα γρήγορα… Με κυνηγούν για να με σκοτώσουν».

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Την ακολουθούσαν όταν άλλαζε πεζοδρόμιο

Σύμφωνα με την καταγγελία, τέσσερις γυναίκες που φέρονται να είχαν στενή συγγενική σχέση με τον 17χρονο που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο άρχισαν να ακολουθούν τη 12χρονη.

Η μητέρα υποστηρίζει ότι δεν είχε προηγηθεί κανένα περιστατικό και ότι το παιδί δεν είχε προκαλέσει κανέναν.

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Όπως φέρεται να της περιέγραψε η κόρη της, κάθε φορά που άλλαζε πεζοδρόμιο στην προσπάθειά της να τις αποφύγει, οι γυναίκες την ακολουθούσαν.

Όταν η ανήλικη αντιλήφθηκε ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή, άρχισε να τρέχει και να καλεί σε βοήθεια.

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Καταγγελία ότι της πετούσαν πέτρες και γυαλιά

Η 12χρονη κατήγγειλε ότι, την ώρα που προσπαθούσε να ξεφύγει, οι γυναίκες την εξύβριζαν και πετούσαν προς το μέρος της πέτρες, μπουκάλια και σπασμένα γυαλιά.

«Το παιδί μου έτρεχε για να σωθεί. Φώναζε βοήθεια. Ήταν μόνο του στον δρόμο και προσπαθούσε να βρει κάπου να προστατευτεί», ανέφερε η μητέρα στην τοπική εφημερίδα.

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Η μαθήτρια κατάφερε τελικά να φτάσει σε επιχείρηση της περιοχής και να ζητήσει βοήθεια. Λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο και η μητέρα της.

«Εσύ είσαι αυτή που σκότωσε τον αδερφό μου»

Όταν η μητέρα έφτασε στην επιχείρηση για να παραλάβει την κόρη της, μία γυναίκα φέρεται να την πλησίασε και να της είπε: «Εσύ είσαι αυτή που σκότωσε τον αδερφό μου».

Η ίδια υποστηρίζει ότι επιχείρησε να εξηγήσει πως δεν είχε καμία σχέση με το τροχαίο.

«Τους είπα ότι δεν οδηγώ, ότι δεν έχω σχέση με το τροχαίο, ότι δεν ήμουν εκεί. Τους είπα ότι κάνουν λάθος άνθρωπο», δήλωσε στην «Πατρίς».

Σύμφωνα με την καταγγελία της, η κατάσταση κλιμακώθηκε και ακολούθησαν απειλές εναντίον της ίδιας και της 12χρονης κόρης της.

«Μου είπαν: “Τώρα θα δεις πώς είναι να σκοτώνουν το παιδί σου. Θα σκοτώσουμε την κόρη σου”», ανέφερε.

«Θα σκοτώσουμε πρώτα τα παιδιά σου και μετά εσένα»

Η μητέρα καταγγέλλει ότι οι απειλές επεκτάθηκαν στη συνέχεια σε ολόκληρη την οικογένειά της.

Όπως είπε στην τοπική εφημερίδα, οι γυναίκες φέρεται να της δήλωσαν ότι γνωρίζουν πού βρίσκεται το σπίτι της, πόσα παιδιά έχει και ότι η οικογένεια διαθέτει σκυλιά.

«Μου είπαν ότι θα σκοτώσουν πρώτα τα παιδιά μου για να πονέσω και μετά εμένα. Ότι θα μας κάψουν μέσα στο σπίτι», υποστήριξε.

Η ίδια περιγράφει ότι μετά το περιστατικό ζει διαρκώς με τον φόβο για την ασφάλεια των παιδιών της.

«Δεν φοβάμαι για εμένα. Φοβάμαι για τα παιδιά μου. Γιατί όταν μια μάνα ακούει ότι θα πειράξουν τα παιδιά της, δεν μπορεί να ηρεμήσει ποτέ ξανά», δήλωσε.

Η οικογένεια εγκατέλειψε το σπίτι της

Μετά το περιστατικό, η μητέρα ειδοποίησε την Αστυνομία. Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και στη συνέχεια η ίδια και η κόρη της οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου.

Όπως περιέγραψε, η 12χρονη βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, έτρεμε και έκλαιγε, αδυνατώντας να συνέλθει από όσα είχε βιώσει.

Παρά τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, η μητέρα δήλωσε ότι δεν αισθανόταν πλέον ασφαλής στην κατοικία της και αποφάσισε να φύγει μαζί με τα παιδιά της.

«Έφυγα από το σπίτι μου. Πήρα τα παιδιά μου και πήγαμε αλλού. Δεν ένιωθα ασφαλής», είπε στην «Πατρίς».

Ποινές φυλάκισης δύο μηνών στις τέσσερις γυναίκες

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του τοπικού μέσου, το δικαστήριο επέβαλε στις τέσσερις γυναίκες ποινές φυλάκισης δύο μηνών, με αναστολή διάρκειας 15 μηνών.

Η απόφαση, ωστόσο, δεν έβαλε τέλος στην αγωνία της οικογένειας, η οποία εξακολουθεί να ζητά προστασία και να αναζητά απαντήσεις για το πώς η μητέρα συνδέθηκε με ένα τροχαίο στο οποίο, όπως υποστηρίζει, δεν είχε καμία εμπλοκή.

«Αυτό που θέλω να μάθω είναι ποιος έδωσε τα στοιχεία μου. Ποιος είπε ότι εγώ έχω σχέση. Γιατί κάποιος έβαλε στο στόχαστρο εμένα και τα παιδιά μου», ανέφερε.

Η γυναίκα σημείωσε ότι κατανοεί τον πόνο της οικογένειας που έχασε τον 17χρονο, τόνισε όμως ότι η απώλεια δεν μπορεί να οδηγεί σε κατηγορίες και απειλές εναντίον ανθρώπων που δεν σχετίζονται με το δυστύχημα.