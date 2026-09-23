Θεσσαλία: Αστυνομικός συνελήφθη για δωροληψία – Ζήτησε 700 ευρώ για να επιστρέψει πινακίδες

Αστυνομικός συνελήφθη επ’ αυτοφώρω σε περιοχή της Θεσσαλίας, καθώς κατηγορείται ότι ζήτησε 700 ευρώ από οδηγό προκειμένου να του επιστρέψει πινακίδες κυκλοφορίας που είχαν αφαιρεθεί για τροχονομική παράβαση.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2026 από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος.

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Σε βάρος του αστυνομικού σχηματίστηκε δικογραφία για δωροληψία, ψευδή βεβαίωση και παράβαση της νομοθεσίας για τις ταυτότητες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης αποκάλυψε ακόμη έξι περιπτώσεις οδηγών από τους οποίους ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε παραλάβει χρήματα με παρόμοιο τρόπο.

Ζήτησε 700 ευρώ σε δύο δόσεις

Η έρευνα άρχισε μετά την καταγγελία οδηγού, από τον οποίο ο αστυνομικός φέρεται να ζήτησε 700 ευρώ σε δύο δόσεις, προκειμένου να του επιστρέψει τις πινακίδες του.

Ο οδηγός είχε πειστεί ότι επρόκειτο για νόμιμη διαδικασία και, τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα.

Εκεί παρέδωσε στον αστυνομικό την πρώτη δόση, ύψους 350 ευρώ, και στη συνέχεια παρέλαβε τις πινακίδες κυκλοφορίας του.

Κατήγγειλε την υπόθεση πριν από τη δεύτερη δόση

Πριν καταβάλει και τα υπόλοιπα 350 ευρώ, ο οδηγός ενημέρωσε αξιωματικό άλλης αστυνομικής υπηρεσίας για όσα είχαν συμβεί.

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Ακολούθησε προανακριτική έρευνα από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος και οργανώθηκε επιχείρηση για τη σύλληψη του καταγγελλόμενου αστυνομικού.

Κατά τη συνάντηση για την παράδοση της δεύτερης δόσης, ο κατηγορούμενος παρέλαβε προσημειωμένο χρηματικό ποσό 350 ευρώ και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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Έβαλε τα χρήματα σε φάκελο με υπηρεσιακή σφραγίδα

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να τοποθέτησε τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα μέσα σε φάκελο, πάνω στον οποίο είχαν τεθεί η δική του υπογραφή και η υπογραφή του οδηγού.

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Στον ίδιο φάκελο είχε τεθεί και υπηρεσιακή σφραγίδα.

Το στοιχείο αυτό εξετάζεται στο πλαίσιο της κατηγορίας για ψευδή βεβαίωση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

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Τρεις ακόμη φάκελοι με 800 ευρώ στο γραφείο του

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του αστυνομικού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρεις όμοιοι φάκελοι.

Στο εσωτερικό τους βρέθηκαν συνολικά 800 ευρώ, τα οποία, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, ο αστυνομικός είχε παραλάβει από άλλους τρεις οδηγούς ως αθέμιτο χρηματικό ωφέλημα.

Οι συγκεκριμένοι φάκελοι παρουσίαζαν ομοιότητες με εκείνον στον οποίο τοποθετήθηκαν τα προσημειωμένα χρήματα.

Άλλα 1.280 ευρώ από τρεις οδηγούς τον Αύγουστο

Από την προανάκριση φέρεται να προέκυψε ότι η δράση του αστυνομικού δεν περιοριζόταν στις περιπτώσεις που συνδέονται με τους φακέλους που βρέθηκαν στο γραφείο του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τον Αύγουστο του 2026 είχε παραλάβει με την ίδια διαδικασία συνολικά 1.280 ευρώ από ακόμη τρεις οδηγούς.

Με βάση τα στοιχεία της ανακοίνωσης, οι ερευνώμενες περιπτώσεις αφορούν συνολικά επτά οδηγούς:

Τον οδηγό που έκανε την καταγγελία και κατέβαλε 700 ευρώ

Τρεις οδηγούς, από τους οποίους φέρεται να έλαβε συνολικά 800 ευρώ

Ακόμη τρεις οδηγούς, από τους οποίους φέρεται να έλαβε 1.280 ευρώ τον Αύγουστο

Το συνολικό χρηματικό ποσό που συνδέεται με τις επτά περιπτώσεις ανέρχεται σε 2.780 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των 350 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα που παραδόθηκαν κατά την επιχείρηση.

Παραπέμφθηκε σε ανακριτή

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και στη συνέχεια παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Η έρευνα διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, ενώ εξετάζεται πλήρως η φερόμενη δράση του και οι επιμέρους περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.