Φωτιά τώρα σε κτίριο στο Χαλάνδρι – Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ψαρών

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου στο Χαλάνδρι, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Ψαρών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:15, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιχειρούν 18 πυροσβέστες

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν:

18 πυροσβέστες

6 πυροσβεστικά οχήματα

Ειδικό κλιμακοφόρο όχημα

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, προκειμένου να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε άλλους χώρους του κτιρίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τραυματίες ή εγκλωβισμένα άτομα.

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ψαρών

Λόγω της πυρκαγιάς και της επιχείρησης των δυνάμεων έκτακτης ανάγκης, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ψαρών, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Αριστείδου.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κλιμάκιο θα πραγματοποιήσει αυτοψία και θα συλλέξει στοιχεία από το διαμέρισμα, προκειμένου να προσδιοριστεί η εστία και η αιτία της πυρκαγιάς.

Η κινητοποίηση του ανακριτικού κλιμακίου αποτελεί μέρος της διαδικασίας διερεύνησης και δεν σημαίνει από μόνη της ότι έχει διαπιστωθεί εμπρησμός.