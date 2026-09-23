Θάνατος Μαζωνάκη: Παρέμβαση του ΙΣΑ για τις ιατρικές πράξεις και τον εξοπλισμό στα ιατρεία

Το πάγιο αίτημά του για τον σαφή προσδιορισμό των ιατρικών πράξεων και του επιτρεπόμενου εξοπλισμού ανά ειδικότητα επαναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με αφορμή τον πρόσφατο τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με επιστολή του προς τις επιστημονικές εταιρείες κορμού, η οποία κοινοποιείται και στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, ο ΙΣΑ ζητά να αποσαφηνιστούν τα όρια μέσα στα οποία μπορούν να πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις στους φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

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Η παρέμβαση έρχεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του γνωστού τραγουδιστή και τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου.

Τι ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Ο ΙΣΑ καλεί τις επιστημονικές εταιρείες να καταθέσουν επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις σχετικά με:

Τις ιατρικές πράξεις που μπορεί να εκτελεί ένας γιατρός ανάλογα με την ειδικότητά του.

Τις πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί ένας γιατρός χωρίς ειδικότητα.

Τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες πρέπει να εκτελείται κάθε ιατρική πράξη.

Τον εξοπλισμό που μπορεί να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται σε ιατρεία και πολυϊατρεία.

Τα όρια των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, ανάλογες παρεμβάσεις είχαν πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να οδηγήσουν σε σαφή και οριστική ρύθμιση του ζητήματος.

«Αναγκαίος ο αναστοχασμός του ιατρικού σώματος»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών συνδέει την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης με τον πρόσφατο θάνατο του γνωστού τραγουδιστή, χωρίς να προδικάζει τα αποτελέσματα της δικαστικής έρευνας ή να αποδίδει ευθύνες.

«Ο πρόσφατος τραγικός θάνατος του γνωστού τραγουδιστή καθιστά αναγκαίο τον αναστοχασμό του ιατρικού σώματος και την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την ασφάλεια των ασθενών», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση για τις υπηρεσίες που φέρεται να παρέχονταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό και τα πρόσωπα που συμμετείχαν στις επίμαχες διαδικασίες.

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Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν βρεθεί, μεταξύ άλλων, τα μηνύματα της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή την ώρα της πλασμαφαίρεσης, ενώ συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων.

Οι ασάφειες στο ισχύον πλαίσιο

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο δεν προσδιορίζει με την απαιτούμενη σαφήνεια το σύνολο των πράξεων που μπορεί να εκτελεί ένας γιατρός χωρίς ειδικότητα ή ένας γιατρός συγκεκριμένης ειδικότητας.

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Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον τυπικό τίτλο ειδικότητας, αλλά και:

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης κάθε γιατρού.

Τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

Την εξέλιξη των θεραπευτικών και διαγνωστικών μεθόδων.

Τις προϋποθέσεις ασφαλούς εκτέλεσης κάθε πράξης.

Τη δυνατότητα αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών.

Ο Ιατρικός Σύλλογος ζητά, επομένως, τη διαμόρφωση ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου πλαισίου, το οποίο θα καθορίζει με σαφήνεια ποιος μπορεί να πραγματοποιεί κάθε ιατρική πράξη και υπό ποιες προϋποθέσεις.

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Στο επίκεντρο και ο εξοπλισμός των ιατρείων

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον εξοπλισμό που μπορεί να εγκαθίσταται σε ιδιωτικά ιατρεία και πολυϊατρεία.

Ο ΙΣΑ ζητά να αποσαφηνιστεί ποια μηχανήματα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε κάθε φορέα, ανάλογα με την ειδικότητα των γιατρών, την αδειοδότηση του χώρου και τις υπηρεσίες που δηλώνεται ότι παρέχονται.

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Η επιστημονική αποσαφήνιση θεωρείται κρίσιμη, καθώς η ύπαρξη ενός ιατρικού μηχανήματος σε έναν χώρο δεν συνεπάγεται από μόνη της ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ασφαλή χρήση του.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, η έρευνα εξετάζει όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου, με την κατάθεση της 28χρονης γραμματέως να επικεντρώνεται στους χρόνους και στις κινήσεις των προσώπων που βρίσκονταν στον χώρο.

Τι σημαίνει η παρέμβαση του ΙΣΑ

Η επιστολή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δεν αποτελεί απόφαση αλλαγής του θεσμικού πλαισίου. Αποτελεί αίτημα προς τις αρμόδιες επιστημονικές εταιρείες να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για θεσμικές παρεμβάσεις.

Η κοινοποίηση της επιστολής στο ΚΕΣΥ αναδεικνύει τη θεσμική διάσταση του ζητήματος, καθώς οποιαδήποτε συνολική ρύθμιση θα πρέπει να στηρίζεται σε επιστημονικά κριτήρια και να ενσωματωθεί στο πλαίσιο λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Βασικός στόχος, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών και η αποτροπή φαινομένων στα οποία τα όρια ευθύνης, ειδικότητας και νόμιμης χρήσης ιατρικού εξοπλισμού παραμένουν ασαφή.