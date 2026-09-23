Συνεχίζονται οι τουρκικές παραβάσεις στο Αιγαίο – 7 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο FIR Αθηνών

Νέα δραστηριότητα τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών καταγράφηκε σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, συνολικά 7 τουρκικά UAV κινήθηκαν μεμονωμένα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, πραγματοποιώντας 7 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) στο FIR Αθηνών, ενώ καταγράφηκαν και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ).

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Δεν σημειώθηκαν σχηματισμοί, ενώ κανένα από τα αεροσκάφη δεν ήταν οπλισμένο. Παράλληλα, δεν καταγράφηκαν εμπλοκές.

Τα τουρκικά UAV αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.

Τα UAV (Unmanned Aerial Vehicles) είναι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, γνωστά ευρύτερα ως drones, τα οποία μπορούν να πραγματοποιούν πτήσεις χωρίς να υπάρχει πιλότος μέσα στο αεροσκάφος. Χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για επιτήρηση, αναγνώριση και συλλογή πληροφοριών, καθώς διαθέτουν αισθητήρες και κάμερες που τους επιτρέπουν να καταγράφουν την περιοχή όπου επιχειρούν.