Φωτιά στην Αχαΐα: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες οι πυροσβεστικές δυνάμεις (βίντεο)

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε πριν δύο ημέρες στην Αχαΐα.

Το σημαντικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στον οικισμό Συχαινά, όπου οι φλόγες πλέον έχουν φτάσει τα σπίτια στην Αρόη, ενώ στην Κάτω Αχαΐα η πυρκαγιά κινείται προς ορεινή περιοχή.

Συνεχώς επιχειρούν οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο οι εντάσεις των ανέμων με το ανάγλυφο της περιοχής σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες αλλάζουν διαρκώς την εικόνα της πυρκαγιάς, ενώ λόγω του δυνατού αέρα ξαναφουντώνουν οι διάσπαρτες μικρές εστίες. Στο σημείο βρίσκονται και συνδράμουν και πυροσβέστες από την Μολδαβία.

Ήχησε το 112 στην Αχαΐα

Η πυρκαγιά αναζωπυρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να σταλθεί μήνυμα από το 112 ώστε να εκκενωθούν οι περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο, Λυκόχορο, Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα και να κατευθυνθούν προς το κέντρο της πόλης της Πάτρας.

Τρεις διαφορετικές πυρκαγιές

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν σε τρεις διαφορετικές πυρκαγιές στα Φλογεραίϊκα, στο Πλατάνι και στα Δεμένικα Αχαΐας. Συγκεκριμένα στα σημεία βρίσκονται 140 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 17 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 ελικόπτερο για τον συντονισμό τους. Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Συνελήφθη 25χρονος για εμπρησμό στην Πάτρα

Ένας 25χρονος συνελήφθη για εμπρησμό σε χωράφι στην Πάτρα. Ο νεαρός άνδρας από την Πάτρα συνελήφθη, διότι όπως διαπιστώθηκε, ξεκίνησε φωτιά σε χωράφι λίγο μετά την απομάκρυνση του.

Ο 25χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐα που βρισκόντουσαν στο σημείο. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Εκκενώθηκε το νοσοκομείο Παίδων Καραμανδάνειο

Νωρίτερα σήμερα εκκενώθηκε προληπτικά το νοσοκομείο Παίδων Καραμανδάνειο, χωρίς να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τους ασθενείς, όπως ενημέρωσε σε ανάρτηση του ο υπουργός Υγείας Α. Γεωργιάδης. Ασθενοφόρα παρέλαβαν 8 ασθενείς, ενώ 4 ακόμα θα φιλοξενηθούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο.

Για καθαρά προληπτικούς λόγους και ενώ δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας αποφάσισα να εκκενώσουμε τον «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Αχαΐας. Ήδη τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν σχεδόν φθάσει και θα παραλάβουν 8 ασθενείς, ενώ και…

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Συγκεκριμένα έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε:

Ελευθερίου Βενιζέλου στο ύψος της οδού Ηρακλέους προς Περιμετρική Πατρών



Οδός Λυκοχόρου Πάτρα



Περιμετρική Πατρών (Εθνική Οδός) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ( προς Πύργο και προς Αθήνα),από Μποζαϊτικα ( Τόφαλος) μέχρι κόμβο Γλαύκου

Στο Παμπελοποννησιακό στάδιο θα φιλοξενηθούν κάτοικοι συνοικιών που εκκενώνονται

Άνοιξαν οι αίθουσες του Παμπελοποννησιακού σταδίου της Πάτρας με πρωτοβουλία του Δήμου Πατρέων, ώστε να φιλοξενηθούν κάτοικοι από τις συνοικίες, της Αρόης, του Διάκου και του Ρωμανού, οι οποίοι εκκενώνουν τα σπίτια τους, λόγω της πυρκαγιάς, που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή των Συχαινών.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, έχουν ανοίξει αίθουσες του σταδίου, οι οποίες διαθέτουν τον απαραίτητο κλιματισμό, ώστε να φιλοξενηθούν οι πολίτες.