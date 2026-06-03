Τραμπ: ΗΠΑ και Ιράν είναι πολύ κοντά στην υπογραφή συμφωνίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με δηλώσεις του άφησε να εννοηθεί ότι η εκεχειρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ.

«Μια εκεχειρία εκεί είναι πολύ διαφορετική από μια εκεχειρία σε άλλα μέρη του κόσμου», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη, όταν ρωτήθηκε αν η εύθραυστη εκεχειρία τηρείται.

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Έδωσε μια αισιόδοξη εικόνα για τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και άφησε να εννοηθεί ότι μια πιθανή πρόοδος θα μπορούσε να σημειωθεί ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Η ίδια η διαπραγμάτευση πήγε πολύ καλά — στην πραγματικότητα, πολύ καλά — ακόμα κι αν συμβεί, και μπορεί να μην συμβεί, αλλά αν συμβεί, θα μπορούσε να συμβεί όπως το Σαββατοκύριακο», είπε.

Ο Τραμπ είπε ότι υπήρχε «κάποιος λόγος» πίσω από τις αμερικανικές επιθέσεις και άφησε να εννοηθεί ότι το Ιράν «ανταπέδωσε» με τις επιθέσεις του.

Ο Τραμπ αποκαλεί τον Νετανιάχου «σπουδαίο εταίρο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Τετάρτη τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου «σπουδαίο εταίρο», λίγες ημέρες μετά την τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών.

«Ο Μπίμπι Νετανιάχου ήταν για μένα ένας σπουδαίος συνεργάτης. Για άλλους ανθρώπους που δεν ήταν τόσο καλός, για μένα ήταν πολύ καλός», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «ενοχλημένος» με τον Νετανιάχου σχετικά με τα σχέδια του Ισραήλ για στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, καθώς οι ΗΠΑ εργάζονταν για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

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«Δεν θα έλεγα θυμωμένος. Ήμουν λίγο ενοχλημένος από τις συνεχείς διαμάχες του με τον Λίβανο. Ξέρεις, κάποια στιγμή είπα, “Μπίμπι, πρέπει να το σταματήσουμε αυτό”», είπε ο Τραμπ για την τηλεφωνική κλήση σε ένα podcast της New York Post, το οποίο ηχογραφήθηκε την Τρίτη και κυκλοφόρησε την Τετάρτη.

Ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τόνισε τη συνεχή συντονισμό με τον Νετανιάχου, παρά τις περιστασιακές διαφορές σχετικά με τον ρυθμό και το εύρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

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«Ήμασταν πολύ αποτελεσματικοί σε αυτό που κάναμε και μας χρειάζονταν», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν. «Δεν θα μπορούσαν να το κάνουν χωρίς εμάς, δεν θα μπορούσαν καν να το πλησιάσουν, και μας χρειάζονταν και μας έβαλαν να τους βοηθήσουμε με ένα πραγματικό πρόβλημα, επειδή το Ιράν ήταν ένα πραγματικό πρόβλημα».