Καρέ καρέ το φάουλ που καταλογίστηκε στον Ναν πάνω στον Φουρνιέ και έφερε την έκρηξη του Παναθηναϊκού (Βίντεο)

Πολλά παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ έχει ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Τετάρτης 3/6.

Συγκεκριμένα, με το παιχνίδι να είναι στο 75-73 στα 44,5 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του αγώνα η Βάσω Τσαρούχα καταλόγισε φάουλ του Κέντρικ Ναν στον Εβάν Φουρνιέ, με τον Γάλλο άσο να ευστοχεί και στις δυο βολές και να κάνει το 77-73.

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Δείτε την επίμαχη φάση και τις διαμαρτυρίες του πάγκου του Παναθηναϊκού