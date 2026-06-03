Καρέ καρέ το φάουλ που καταλογίστηκε στον Ναν πάνω στον Φουρνιέ και έφερε την έκρηξη του Παναθηναϊκού (Βίντεο)
Η έκρηξη του Αταμάν
Πολλά παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ έχει ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Τετάρτης 3/6.
Συγκεκριμένα, με το παιχνίδι να είναι στο 75-73 στα 44,5 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του αγώνα η Βάσω Τσαρούχα καταλόγισε φάουλ του Κέντρικ Ναν στον Εβάν Φουρνιέ, με τον Γάλλο άσο να ευστοχεί και στις δυο βολές και να κάνει το 77-73.
Δείτε την επίμαχη φάση και τις διαμαρτυρίες του πάγκου του Παναθηναϊκού
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