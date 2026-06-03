Σχοινάς: «Δικαίωση για τις θυσίες των Ελλήνων και την Ευρωπαϊκή Ελλάδα, η σημερινή επίσημη έξοδος από την επιτήρηση»

«Η σημερινή επίσημη έξοδος από την επιτήρηση, δικαίωση για τις θυσίες των Ελλήνων και την Ευρωπαϊκή Ελλάδα», σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σήμερα υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς.

Αφορμή για την ανάρτηση ήταν η διαπίστωση της Κομισιόν ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον Μακροοικονομικές Ανισορροπίες και η αφαίρεση της χώρας από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους.

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«Θυμάμαι τα χρόνια που το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη ήταν στον αέρα.

Δίπλα στον Γιούνκερ, ζήσαμε ιστορικές στιγμές και δώσαμε μάχες για να μην πέσουμε στην άβυσσο», συμπληρώνει.