Φωτιά στην Πάτρα: Μαίνονται ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα – Συνελήφθη 25χρονος για εμπρησμό

Τιτάνιες είναι οι μάχες που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να μην περάσουν οι φλόγες της φωτιάς στο αστικό κομμάτι της Πάτρας.

Συγκεκριμένα, το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται προς τον οικισμό Συχαινά, με τις φλόγες να φτάνουν ως τα σπίτια στην Αρόη και στην Κάτω Αχαΐα η πυρκαγιά κινείται προς ορεινή περιοχή.

Μάλιστα, στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των περιοχών, Σούλι, Ρηγανόκαμπος και Εγλυκάδα, του Δήμου Πατρέων, ώστε να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Πάτρας, εξ΄ αιτίας της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή των Συχαινών.

Φωτιά στην Πάτρα: Συνελήφθη 25χρονος για εμπρησμό

Ένας 25χρονος συνελήφθη για εμπρησμό σε χωράφι στην Πάτρα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, νωρίς το απόγευμα σήμερα, Τετάρτη (13/08) ο νεαρός άνδρας από την Πάτρα συνελήφθη, διότι όπως διαπιστώθηκε, ξεκίνησε φωτιά σε χωράφι λίγο μετά την απομάκρυνση του.

Ο 25χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐα που βρισκόντουσαν στο σημείο. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Γεωργιάδης: Για προληπτικούς λόγους εκκενώνεται το «Καραμανδάνειο»

Στην προληπτική εκκένωση του “Καραμανδάνειου” Νοσοκομείου Παίδων στην Πάτρα αναφέρεται με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Α. Γεωργιάδης, επισημαίνοντας:

«Για καθαρά προληπτικούς λόγους και ενώ δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας αποφάσισα να εκκενώσουμε τον «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Αχαΐας.

Ήδη τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν σχεδόν φθάσει και θα παραλάβουν 8 ασθενείς, ενώ και επιπλέον 4 περιπατητικοί ασθενείς θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και όλη η επιχείρηση θα γίνει με τάξη και ασφάλεια».

Πάτρα: Εκκενώνεται προληπτικά το «Κωνσταντοπούλειο» ευγηρείο λόγω της φωτιάς

Στην προληπτική εκκένωση του «Κωνσταντοπούλειου» ευγηρείου, που βρίσκεται στην περιοχή του Γηροκομειού της Πάτρας, προχωρούν οι αρχές, λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή.

Οι φιλοξενούμενοι στο ευγηρείο αναμένεται να μεταφερθούν στο κέντρο εκπαίδευσης Τεχνικού, του στρατού, στην περιοχή των Συνόρων της Πάτρας, όπου έχει διαμορφωθεί χώρος για την υποδοχή των πολιτών.

Πάτρα: Στο Παμπελοποννησιακό στάδιο θα φιλοξενηθούν κάτοικοι συνοικιών που εκκενώνονται

Με πρωτοβουλία του Δήμου Πατρέων άνοιξαν αίθουσες του Παμπελοποννησιακού σταδίου της Πάτρας, με σκοπό να φιλοξενηθούν κάτοικοι από τις συνοικίες, της Αρόης, του Διάκου και του Ρωμανού, οι οποίοι εκκενώνουν τα σπίτια τους, λόγω της πυρκαγιάς, που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή των Συχαινών.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, έχουν έχουν ανοίξει αίθουσες του σταδίου, οι οποίες διαθέτουν τον απαραίτητο κλιματισμό, ώστε να φιλοξενηθούν οι πολίτες.