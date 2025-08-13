Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Στο Παμπελοποννησιακό στάδιο θα φιλοξενηθούν κάτοικοι συνοικιών που εκκενώνονται

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Φωτιά στην Πάτρα: Στο Παμπελοποννησιακό στάδιο θα φιλοξενηθούν κάτοικοι συνοικιών που εκκενώνονται
EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Με πρωτοβουλία του Δήμου Πατρέων άνοιξαν αίθουσες του Παμπελοποννησιακού σταδίου της Πάτρας, με σκοπό να φιλοξενηθούν κάτοικοι από τις συνοικίες, της Αρόης, του Διάκου και του Ρωμανού, οι οποίοι εκκενώνουν τα σπίτια τους, λόγω της πυρκαγιάς, που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή των Συχαινών.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, έχουν ανοίξει αίθουσες του σταδίου, οι οποίες διαθέτουν τον απαραίτητο κλιματισμό, ώστε να φιλοξενηθούν οι πολίτες

