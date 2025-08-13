Φωτιά στην Πάτρα: Στο Παμπελοποννησιακό στάδιο θα φιλοξενηθούν κάτοικοι συνοικιών που εκκενώνονται

Με πρωτοβουλία του Δήμου Πατρέων άνοιξαν αίθουσες του Παμπελοποννησιακού σταδίου της Πάτρας, με σκοπό να φιλοξενηθούν κάτοικοι από τις συνοικίες, της Αρόης, του Διάκου και του Ρωμανού, οι οποίοι εκκενώνουν τα σπίτια τους, λόγω της πυρκαγιάς, που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή των Συχαινών.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, έχουν ανοίξει αίθουσες του σταδίου, οι οποίες διαθέτουν τον απαραίτητο κλιματισμό, ώστε να φιλοξενηθούν οι πολίτες