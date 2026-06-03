Καμένα Βούρλα: Εντοπίστηκε μεγάλη φυτεία 1.383 δενδρυλλίων κάνναβης – Συνελήφθη ένα άτομο

Στον εντοπισμό μεγάλης φυτείας 1.383 δενδρυλλίων κάνναβης εντοπίστηκαν στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας.

Για τη σύλληψη των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, σχεδιάστηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και υλοποιήθηκε σήμερα 03-06-2026 πρώτες πρωινές ώρες, ευρείας κλίμακας και υψηλού βαθμού δυσκολίας αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.), της Διμοιρίας Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, καθώς και η Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε εντός της φυτείας και συνελήφθη ένας αλλοδαπός άνδρας, μέλος της οργάνωσης, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών υπό τη μορφή της καλλιέργειας. Παράλληλα, αναζητούνται τουλάχιστον ακόμη δύο συνεργοί του, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το εξαιρετικά δύσβατο του εδάφους και την πυκνή βλάστηση για να διαφύγουν.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία η οποία είχε αναπτυχθεί συνολικά σε πέντε επίπεδα , συνολικού εμβαδού περίπου δυόμισι στρεμμάτων (500 τ.μ. το κάθε επίπεδο), τα οποία επικοινωνούσαν με αυτοσχέδια μονοπάτια. Στο εσωτερικό της φυτείας βρέθηκαν και εκριζώθηκαν συνολικά 1.383 δενδρύλλια κάνναβης σε στάδιο ανάπτυξης, με το ύψος τους να ανέρχεται έως τα 160 εκατοστά.

Στα τρία ανώτερα επίπεδα (3ο, 4ο και 5ο), οι δράστες είχαν κατασκευάσει αυτοσχέδια θερμοκήπια με νάιλον, χρησιμοποιώντας ως υποστηρίγματα κορμούς δέντρων. Η εγκατάσταση διέθετε πλήρη αυτονομία, καθώς το πότισμα γινόταν με υπέργειο και υπόγειο λάστιχο συνολικού μήκους 4 χιλιομέτρων. Το δίκτυο τροφοδοτούνταν από δύο αυτοσχέδιες δεξαμενές νερού (χωρητικότητας 3 τόνων έκαστη) κατασκευασμένες από κορμούς και νάιλον, οι οποίες μάζευαν νερό από παρακείμενο ρέμα της χαράδρας.

Σε κοντινή απόσταση από τους χώρους καλλιέργειας, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αυτοσχέδιο παράπηγμα, που λειτουργούσε ως κουζίνα, πλήρως εφοδιασμένο με μεγάλες ποσότητες τροφίμων, εμφιαλωμένων νερών, μαγειρικών σκευών και φιαλών υγραερίου, καθώς και συνολικά τέσσερις σκηνές διαμονής καλυμμένες με πράσινο πανί παραλλαγής, οι οποίες διέθεταν στρώματα, υπνόσακους, κλινοσκεπάσματα και είδη ένδυσης, ενώ διάσπαρτα στους χώρους καλλιέργειας υπήρχαν πλήθος γεωργικών εργαλείων, όπως αξίνες και φτυάρια, καθώς και συσκευασίες με εξειδικευμένα λιπάσματα και φυτοφάρμακα για την περιποίηση των φυτών.

Στην κατοχή του συλληφθέντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ, 11.700 λεκ Αλβανίας και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η συγκομιδή από τα 1.383 δενδρύλλια θα απέδιδε τουλάχιστον 500 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης ανά φυτό και η συνολική ποσότητα που θα διοχετευόταν στην αγορά υπολογίζεται κατ’ ελάχιστο στα 691 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, με το προσδοκώμενο παράνομο κέρδος να κυμαίνεται από 1.382.000 έως 2.073.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.