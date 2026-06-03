Καλαμάτα: «Βοήθεια, μη, γιατί;» ήταν τα τελευταία λόγια της 39χρονης πριν τη δολοφονήσει ο 41χρονος

Συγκλονίζει η μαρτυρία του ανθρώπου που ειδοποίησε τις Αρχές ακούγοντας την 39χρονη να φωνάζει για βοήθεια πριν πέσει δολοφονημένη από τον 41χρονο σύζυγό της στην Καλαμάτα.

Συγκεκριμένα, ο άνθρωπος που αντιλήφθηκε τι συνέβη και έτρεξε στο διαμέρισμα του ζευγαριού μίλησε στον Alpha για όσα προηγήθηκαν του εγκλήματος.

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«Ακούστηκε βοήθεια, πολλές φορές και “μη, γιατί”, τέτοια λόγια μία αναστάτωση. Προφανώς η γυναίκα προσπαθούσε να σωθεί» ανέφερε μεταξύ άλλων για να προσθέσει:

«Μόλις άνοιξε την πόρτα, εγώ τα έχασα. Tου λέει ο αστυνομικός: “Πού είναι η γυναίκα σου; Θέλω να δω τη γυναίκα σου”. Και μας λέει: “Είναι εκεί πίσω”. Του είπαν κάθισε κάτω και του έβαλαν χειροπέδες».

Καλαμάτα: «Τη χτυπούσε όταν ήταν έγκυος – Ήταν βίαιος και εμμονικός» λέει η δικηγόρος της 39χρονης Βασιλικής

Στο προφίλ του 41χρονου που δολοφόνησε την 39χρονη σύζυγό του στην Καλαμάτα στάθηκε η δικηγόρος της Βασιλικής.

Όπως τόνισε μιλώντας στο MEGA ο δράστης ήταν βίαιος και εμμονικός, ενώ την χτυπούσε ακόμα και όταν έγκυος. Παράλληλα, η δικηγόρος μίλησε για τη στιγμή που την επισκέφτηκε η 39χρονη προκειμένου να τη συμβουλευτεί και της αποκάλυψε ότι είναι θύμα κακοποίησης από τον σύζυγό της εδώ και χρόνια.

«Τη χτυπούσε και την κλωτσούσε ακόμη και όταν ήταν έγκυος» ανέφερε για να προσθέσει: «την έβριζε και την απειλούσε ότι “θα φύγεις από το σπίτι εσύ, αλλά δε θα πάρεις ούτε θα βλέπεις τα παιδιά” . Αυτός ήταν ο μεγάλος της φόβος».

«Πριν από περίπου 20 με 25 ημέρες η 39χρονη απευθύνθηκε σε εμένα προκειμένου να λάβει νομική υποστήριξη. Σκοπός της ήταν να μάθει πώς πρέπει να κινηθεί για να πάρει διαζύγιο.

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Την είδα ράκος και συγκλονίστηκα από τα όσα μου περιέγραψε. Μου έκαναν τρομερή εντύπωση και οι μελανιές που είχε στα χέρια της. Της είπα πως πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στην Αστυνομία και να την βοηθήσω κι εγώ σε περίπτωση που έχει υποστεί κακοποίηση οποιουδήποτε είδους.

Η 39χρονη με κάλεσε πάλι την επόμενη μέρα και ήρθε και με βρήκε στα δικαστήρια. Εκεί, είδα κάποιον να μας κοιτάζει επίμονα και έντονα, σε σημείο που μου προκλήθηκε ανησυχία. Την ρώτησα εάν τον γνωρίζει, και όταν γύρισε και τον είδε, μου απάντησε: «Είναι ο άντρας μου». Και αμέσως, τρομαγμένη, σηκώθηκε και έφυγε. Την παρακολουθούσε, απ’ ό,τι κατάλαβα», ανέφερε η δικηγόρος της.

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Καλαμάτα: Ο 41χρονος είχε βάλει GPS στο αυτοκίνητό της

Νέες, ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη γυναικοκτονία που συγκλονίζει την Καλαμάτα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ANT1, ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης είχε αναπτύξει έναν πλήρη μηχανισμό παρακολούθησης της 39χρονης συζύγου του, προκειμένου να ελέγχει κάθε της κίνηση.

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Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν συσκευή εντοπισμού (GPS tracker) τοποθετημένη στο αυτοκίνητο του θύματος, καθώς και κρυφές συσκευές καταγραφής ήχου («κοριούς») εντός της οικίας τους.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα έχουν κατασχεθεί από τις αρχές, οι οποίες προχωρούν πλέον στην απομαγνητοφώνηση του υλικού.

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Όπως προκύπτει από αστυνομικές πηγές και μαρτυρίες, ο 41χρονος εκδηλώνε ακραία, παθολογική ζήλεια προς την 39χρονη, ενώ ενοχλούνταν έντονα από τη δραστηριότητά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το θύμα είχε ήδη απομακρυνθεί από τον σύζυγό της και είχε εκφράσει την πρόθεσή της να καταθέσει αίτηση διαζυγίου, την ώρα που ο δράστης πίεζε για επανασύνδεση.

Οι αξιωματικοί που ηγούνται της προανάκρισης εκτιμούν ότι η μοιραία συμπλοκή το βράδυ του εγκλήματος πυροδοτήθηκε όταν ο δράστης αντιλήφθηκε κάποιο γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό της 39χρονης.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο 41χρονος επιτέθηκε με μανία στη σύζυγό του, καταφέροντάς της περισσότερα από 45 πλήγματα με πλατύ μαχαίρι.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση,

Ενδοοικογενειακή βία,

Παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο 41χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την προσεχή Παρασκευή.